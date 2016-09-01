В ЛНР неизвестные взорвали памятник «Они отстояли Родину»

В результате подрыва небольшие повреждения получила фигура казака-ополченца
В центре Луганска неизвестными частично поврежден памятник, посвященный защитникам самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) «Они отстояли Родину».
Как сообщает «Луганский информационный центр», в результате подрыва небольшие повреждения получила фигура казака-ополченца.
Неизвестные подорвали памятник защитникам ЛНР в луганском парке Дружбы Народов https://t.co/i8iotNlO2D pic.twitter.com/9MoGcCjwiy— Малих Луганск (@Malix_77) 1 сентября 2016 г.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности пока не сообщаются.
Памятный знак в честь погибших ополченцев был открыт в 12 мая 2016 года в День Луганской Народной Республики. На церемонии присутствовал глава ЛНР Игорь Плотницкий.
Шестиметровый монумент состоит из контура Луганщины, на фоне которого стоят фигуры, символизирующие ополченца, казака и десантника.
Напомним, 6 августа в Луганске произошло покушение на главу ЛНР Игоря Плотницкого. Рядом с его автомобилем сработало взрывное устройство. В результате инцидента пострадали еще несколько человек.
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