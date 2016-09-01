Постоялица отеля в центре Москвы покончила с собой

Женщина оставила предсмертную записку
Тело женщины было найдено в отеле в Лубянском проезде в центре Москвы. По предварительной информации, постоялица гостиницы покончила с собой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве и Подмосковью. Погибшая оставила предсмертную записку.
Тело 27-летней женщины обнаружили сотрудники гостиницы «Китай-город». Смерть, по предварительным данным правоохранительных органов, наступила в результате передозировки медицинских препаратов.
Предсмертная записка, в которой она прощается с родными и просит никого не винить в своей гибели, была обнаружена рядом с телом погибшей, сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что женщина приехала из города Цимлянска Ростовской области.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка на предмет подтверждения суицида и обстоятельств случившегося.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.