Постоялица отеля в центре Москвы покончила с собой

Тело женщины было найдено в отеле в Лубянском проезде в центре Москвы. По предварительной информации, постоялица гостиницы покончила с собой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве и Подмосковью. Погибшая оставила предсмертную записку.

Тело 27-летней женщины обнаружили сотрудники гостиницы «Китай-город». Смерть, по предварительным данным правоохранительных органов, наступила в результате передозировки медицинских препаратов.

Предсмертная записка, в которой она прощается с родными и просит никого не винить в своей гибели, была обнаружена рядом с телом погибшей, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что женщина приехала из города Цимлянска Ростовской области.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка на предмет подтверждения суицида и обстоятельств случившегося.

