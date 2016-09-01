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Постоялица отеля в центре Москвы покончила с собой

Женщина оставила предсмертную записку

Тело женщины было найдено в отеле в Лубянском проезде в центре Москвы. По предварительной информации, постоялица гостиницы покончила с собой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве и Подмосковью. Погибшая оставила предсмертную записку.

Тело 27-летней женщины обнаружили сотрудники гостиницы «Китай-город». Смерть, по предварительным данным правоохранительных органов, наступила в результате передозировки медицинских препаратов.

Предсмертная записка, в которой она прощается с родными и просит никого не винить в своей гибели, была обнаружена рядом с телом погибшей, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что женщина приехала из города Цимлянска Ростовской области.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка на предмет подтверждения суицида и обстоятельств случившегося.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Постоялица отеля в центре Москвы покончила с собой

Женщина оставила предсмертную записку

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