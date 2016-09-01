Жуков: Россия примет самое активное участие в реформе WADA

Крупнейшей ошибкой Международного паралимпийского комитета (IPC) назвал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отстранение российских спортсменов от Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по обвинениям в допинге. В связи с этим он заявил, что Россия будет принимать самое активное участие в работе по реформированию Всемирного антидопингового агентства (WADA). По словам Жукова, россияне должны входить в состав руководящих органов WADA.



— Я уже говорил, что, на мой взгляд, отстранение от Паралимпийских игр — акт несправедливый, негуманный. Решение принято под сильным политическим давлением. Крупнейшая ошибка IPC, — заявил глава Олимпийского комитета России.



Ранее, 31 августа, главы антидопинговых агентств 17 стран, в том числе США, Германии и Великобритании, на саммите в Копенгагене призвали реформировать WADA на фоне последних допинговых скандалов.



— То, что WADA и системе необходимо реформирование, это безусловно. Много претензий: непрозрачность действий, кто проверяется, — подчеркнул Александр Жуков. — Целый ряд решений WADA подвергался критике на сессии МОКа. Например, история с мельдонием.

— Каждый видит по-своему реформу WADA, — отметил Жуков. По его словам, она будет очень подробно обсуждаться в октябре на саммите МОКа, возможно, состоится дополнительная сессия МОКа по этой теме. Россия будет принимать самое активное участие в работе по реформированию.



— В самом руководстве антидопинговых структур, — считает Жуков, — должен быть баланс, [в них должны входить] не только представители западных стран, но и других стран, в том числе и нашей страны. Они должны входить в руководящие органы, чтобы принимать эти решения. В настоящее время деятельность всех наших представителей в WADA приостановлена, — констатировал глава ОКР.

Отметим, что, в свою очередь, WADA заявило, что внесенные предложения позволят организации лучше защищать интересы «чистых» спортсменов и восстановить доверие к антидопинговым решениям в мировом спорте.



Напомним, независимая комиссия ОКР по антидопинговым разбирательствам, главой которой стал почетный член МОКа Виталий Смирнов, проведет первое заседание 8 сентября. Он способна подготовить очень серьезные предложения по реформированию мировой антидопинговой системы, считает Жуков.

Глава ОКР подчеркнул, что на российский спорт в связи с чередой допинговых скандалов в последнее время оказывается сильное давление со стороны СМИ и международных спортивных организаций.

— Давление на Россию будет продолжаться, еще не конец истории, комиссии продолжают работу, — констатирует глава ОКР. — Нужно вести работу, чтобы наши спортсмены выступали и Россия проводила турниры на своей территории.

Первое обсуждение предложений по реформе WADA состоится 20 сентября. Также Всемирное антидопинговое агентство надеется, что на встрече с МОКом 8 октября появятся дополнительные предложения по данному вопросу. 19 и 20 ноября все предложения будут рассмотрены исполкомом WADA, а по итогам всех встреч будет составлена «дорожная карта» для будущего антидопингового движения.



Напомним, что глава IPC Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и лишении ПКР членства в организации.



Паралимпийский комитет России (ПКР )15 августа подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил. После этого ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии. В ней содержался запрос на отсрочку решения спортивного арбитража, чтобы россияне смогли выступить на Паралимпиаде в Рио, но Федеральный суд Швейцарской конфедерации его отклонил.



Позднее сообщалось, что из-за этого россияне не смогут поучаствовать и в Паралимпиаде-2018 в Южной Корее.



Причиной этого стал доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая утверждает, что в России якобы работала государственная допинг-система. В частности, Макларен заявил о пропаже в 2012–2015 годах 35 проб российских паралимпийцев. До сих пор никаких доказательств своих обвинений комиссия WADA не представила.



В свою очередь, президент РФ Владимир Путин пообещал провести в России свои соревнования для паралимпийцев, которые пропустят Игры в Рио. По словам главы государства, награды за победу в турнире будут сопоставимы с олимпийскими.



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