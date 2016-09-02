Крымско-московская реинкарнация Золотой Орды

Создатели 16-серийного проекта «Золотая Орда», съемки которого проходят в Крыму и Москве, уверены в успехе своего начинания, причем не только в России, но и за рубежом. Пример сверхпопулярного сериала «Игра престолов» показал, что жанр исторического фэнтази сегодня востребован у зрителя и вымышленные герои способны затронуть сердца людей не меньше, чем реальные.



— Этот проект — о чувствах и страстях, — рассказала «Известиям» креативный продюсер компании «Марс Медиа» Елена Денисевич. — Любовь в высоких проявлениях: к мужчине, женщине, матери, родине, своему народу, Богу, искусству... Любовь в ее низких проявлениях: к власти, богатству, славе… Разве все это не актуально сегодня в той же степени, как и много веков назад?



В лесу стоит бревенчатый расписной терем. Со смотровой площадки над воротами надрывно кричит женщина в сарафане. По двору гарцуют воины в кольчугах со щитами и копьями. Кони аккуратно обходят натянутые кабели и косятся на осветительные приборы — в закрытой зоне парка «Лосиноостровский» снимают Русь XIII века, смутные времена взаимоотношений русских князей с Золотой Ордой.



В основе сюжета — перипетии судеб великого князя Ярослава и великого хана Берке. Обоих гложет внутреннее противоречие: как совместить необходимость быть для подданных безупречным примером с желанием испытывать простое человеческое счастье?

Ярослава играет Александр Устюгов, его брата Бориса — Артур Иванов, жену Бориса Устинью — Юлия Пересильд (ее героиня, против воли увезенная посланником Тенгри-Темиром, станет залогом мира между Ордой и Владимирским княжеством), знатного вельможу Еремея — Сергей Пускепалис. А вот на роль хана Берке актера ищут до сих пор, хотя съемки первого съемочного периода подходят к концу и совсем скоро группа поедет в Крым — снимать сцены из жизни Орды.

По словам кастинг-директора Лики Лианидзе, на роль Берке уже пробовались актеры из Бурятии, Уфы, Казахстана и даже из Китая.

— Оказалось, что найти подходящего хана не так просто, — рассказала «Известиям» Лианидзе. — От этого героя должно буквально веять силой и властностью, ведь его боятся не только враги, но и собственные приближенные.

Пока хана ищут, съемки сцен на Руси идут полным ходом — в самой массовой сцене прибытия ордынского посольства принимают участие более ста человек, а декорации включают целый деревянный город из тяжелых бревен. На все лето он стал домом для участников процесса. За колорит отвечал еще один главный герой картины, кабан по кличке Леха — непременная принадлежность повседневного быта княжеского подворья.

Бюджет «Золотой Орды», довольно высокий по меркам российского телепроизводства, сильно уступает «Игре престолов», но авторы делают ставку на закрученный сюжет и достоверно воссозданные реалии XIII века. Съемки завершатся в следующем году.

Справка «Известий»:

Золотая Орда — средневековое государство в Евразии. С 1224 по 1266 год находилось в составе Монгольской империи. В 1266 году при хане Мезгу-Тимуре обрела полную самостоятельность, сохранив формальную зависимость от имперского центра. К середине XV века Золотая Орда распалась на несколько самостоятельных ханств. Ордынское иго — система политической и даннической зависимости русских княжеств. Установление ига стало возможным в результате монгольского нашествия на Русь в 1237—1242 годах.

Кадры из телефильма "Золотая Орда"

Фотография 1 из 14: Фото: пресс-служба "МАРС- МЕДИА"

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