Лавров объяснил, почему Запад не признает Крым частью России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 1 сентября, встретился со студентами МГИМО МИД РФ. В своем обращении к учащимся глава ведомства рассказал об актуальных мировых проблемах, новом курсе российской внешней политики и сотрудничестве России с ведущими державами. «Известия» приводят мнение главы дипломатии РФ о ситуации в мире.

«Мы готовы к восстановлению отношений с Западом»

Россия готова к возобновлению полноценных отношений с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом. Однако такие отношения должны строиться только на основе равноправия, считает глава Министерства иностранных дел.

«Мы не собираемся отворачиваться от кого бы то ни было. Мы готовы к восстановлению нормальных, полноценных отношений с ЕС и США, но исключительно на основе равноправия, без каких-либо попыток превратить эти отношения в игру в одни ворота», — сказал он.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия проводит самостоятельную многовекторную внешнюю политику. При этом, по словам министра, необходимость такого курса исходит из объективного процесса изменения мироустройства. В частности, имеется в виду его переход от биполярной, а после распада СССР и монополярной модели к полицентричному устройству. При этом такое стремление противоречит реальному положению дел — росту новых центров экономической мощи как источника политического влияния.

«Прежде всего эти процессы наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который еще долго будет оставаться локомотивом мирового экономического развития. Это на фоне того, что наш крупнейший торговый партнер — Европейский союз, который таким и остается, несмотря на санкции, — постепенно теряет свои позиции», — отметил Сергей Лавров.

Он также добавил, что на этом фоне всё яснее видна необходимость отказа от односторонних подходов, которые пытаются реализовать США и ЕС.

«Подходы, которые отличаются от подходов, навязываемых через односторонние действия, [те подходы], которые мы исповедуем, разделяет подавляющее большинство государств планеты, не менее 80% населения планеты представлено этими государствами», — подчеркнул министр.



«Россия не выбирает между Европой и Азией»

Россия не будет выбирать между Европой и Азией, но собирается придерживаться самостоятельного курса во внешней политике, заявил Сергей Лавров.

«Наш внешнеполитический курс мы называем многовекторным, учитывая направления развития по всем азимутам, называем самостоятельным, потому что другого, кроме как самостоятельного, курса у России и вообще у нашего государства во всех его ипостасях не могло быть и быть не может», — сказал он.

Глава ведомства сообщил, что в настоящий момент обновленная редакция концепции внешней политики России готовится и будет учитывать происходящие события. При этом он отметил, что ключевые направления, определенные президентом России Владимиром Путиным еще в 2000 году, меняться не будут. Тем не менее некоторые нюансы в концепции всё же найдут отражение.

«Уверен, что мы не должны менять ключевые направления, определенные президентом [Владимиром] Путиным еще в 2000 году, предполагающие многовекторность, открытость к сотрудничеству со всеми, кто к этому готов, на равноправной основе, учет интересов партнеров, но прежде всего неконфронтационное, но твердое отстаивание собственных интересов», — добавил Сергей Лавров.

«Москва готова работать с любым новым президентом США»

Руководство России всегда исходит из того, что судьбу каждой страны должен определять ее народ, заявил глава дипведомтсва. Вместе с тем он отметил, что американская предвыборная кампания «вызывает досаду».

«Да, в политической борьбе, особенно накануне тех или иных выборов, иногда противники, соперники прибегают к весьма нестандартным методам и образам, которые они используют в своей агитации. Но происходящее сегодня, когда Россия, которую еще два года назад нынешний американский президент называл региональной державой, превратилась в ходе избирательной кампании в США чуть ли не в главного вершителя судеб в мире, в том числе в страну, которая оказывает решающее влияние на процессы, происходящие в Америке... по-моему, это уже перебор», — сказал он.

При этом Лавров отметил, что все видят нечестные методы борьбы и понимают, что это утрированные лозунги, использование грубой антироссийской манеры. «Обидно за Америку, за американцев, американский политический класс, как-то всё это недостойно. Мы наблюдаем за этим, делая определенные выводы, но достаточно философски», — заметил министр.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва готова работать, кто бы ни победил на выборах. Однако работать в той степени, в которой новый руководитель страны будет готов это делать.

«Причем не просто работать, но работать на основе взаимосогласованных принципов: равноправие, учет интересов друг друга, взаимное уважение. При таком раскладе мы многого можем добиться», — отметил глава МИД РФ.



«Холодная война маловероятна»

Для начала новой холодной войны нет предпосылок, развитие такой ситуации маловероятно, считает руководитель дипведомства.

«Конечно, очень трудно сравнивать эти две ситуации — полувековой давности и нынешнюю, они кардинально отличаются друг от друга. Но я не вижу предпосылок, чтобы второе издание холодной войны стало реальностью», — заявил Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что в мире, где 80% населения разделяет подходы Москвы, говорить об изоляции России просто смешно.

«Все те, кто критиковал и критикует нас в этой связи, говорят, что от вас, мол, отвернулись члены мирового сообщества. Во-первых, от нас никто не отвернулся. И говорить, что это все члены мирового сообщества — неправильно. 80% населения мира живет в странах, которые разделяют наши подходы и хотят справедливости в мировых делах, поэтому говорить о какой-то изоляции просто смешно», — сказал министр.

Он также отметил, что инициатором санкций против России стали именно США, которые потом «через агрессивное меньшинство в Евросоюзе заставили Европу, а затем Австралию и Японию пойти по этому же пути».

«Запад не признает Крым в политических целях»

Западные страны не признают Крым частью России по политическим мотивам, считает Сергей Лавров.

«Никакой правовой проблемы с признанием нашими западными партнерами вхождения Крыма, его воссоединения с Российской Федерацией, не существует. Нет политической воли, есть очевидное политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины. Линии на сдерживание Российской Федерации», — заявил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что присоединение Крыма к РФ произошло в полном соответствии с международным правом.



«Россия выступает за начало политического диалога в Сирии»



Россия добивается скорейшего начала политического диалога в Сирии. ООН имеет соответствующие поручения, но пока не очень разворачивается в этом направлении, отметил министр иностранных дел. «Нашим общим врагом является международный терроризм. Убеждены, что бороться с ним можно только на международно-правовой основе, без двойных стандартов, при уважении центральной роли ООН», — подчеркнул глава дипведомства. Министр отметил, что Россия руководствовалась данными принципами, когда в ответ на просьбу сирийского правительства направила в страну контингент ВКС для борьбы с боевиками. «Параллельно решаем очень важные задачи облегчения гуманитарного положения сирийского населения, особенно в районах, которые блокированы боевиками», — добавил он.



«Ловцы покемонов не должны утратить способность к общению»

«За последние годы мы могли убедиться, что никакие информационные и коммуникационные технологии, пусть и самые современные, не способны заменить разговор «глаза в глаза», — сказал министр.

Он также выразил надежду, что способность к прямому человеческому общению не будет утрачена поколением, «которое не то чтобы сказать «ловит покемонов», но которое сильно увлекается социальными сетями».

