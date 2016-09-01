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Четверг,
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Шойгу: суворовское училище в Туле распахнуло двери для сотен мальчишек

Министр обороны России поздравил с Днем знаний работников, слушателей и учеников образовательных учреждений нашей страны

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил с Днем знаний работников, слушателей и учеников образовательных учреждений нашей страны.

«Начало учебного года — это всегда время надежд, планов на будущее и стремления к достижению поставленных целей», — отметил Шойгу.

Министерство обороны — не чуждая образованию структура. Шойгу подчеркнул, что в этом году спустя десятилетия распахнуло двери для сотен мальчишек Тульское суворовское военное училище.

Напомним, легендарное военное учреждение, принимавшее участие в первом параде победы на Красной площади, было открыто в 1944 году. Спустя 16 лет оно прекратило работу, однако в марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о возрождении Тульского суворовского военного училища.

Как ранее отмечали СМИ, у тульских суворовцев будут электронный лазерный тир, уникальный класс для обучения вождению, танцзал и даже место для репетиций военного оркестра. Поэтому слова министра о том, что ведомство «предпринимает активные шаги по совершенствованию системы военного образования», не расходятся с делом. По всей стране уже внедряются новые методики преподавания, в военных вузах активно используются электронные учебники, создается единая электронная библиотека научных организаций и образовательных учреждений. 

В заключительной части поздравления министр отметил высокое развитие системы военного образования, добавив, что выпускники военных учебных заведений способны решать сложнейшие задачи, связанные с обеспечением безопасности страны. 

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Шойгу: суворовское училище в Туле распахнуло двери для сотен мальчишек

Министр обороны России поздравил с Днем знаний работников, слушателей и учеников образовательных учреждений нашей страны

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