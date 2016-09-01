Из Сбербанка на Ярославке эвакуировали 40 человек из-за задымления

Произошло короткое замыкание
Около 40 человек эвакуировали из отделения Сбербанка на Ярославском шоссе в Москве. Причиной эвакуации стало задымление, сообщил источник в экстренных службах столицы.
По информации спасателей, в подвале произошло короткое замыкание проводки.
«Эвакуировано 40 человек, источник задымления в подвальном помещении Сбербанка по адресу: Ярославское шоссе, дом 28», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренных служб.
На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб, сообщает РЕН ТВ.
Людей вывели из отделения банка до прибытия спасателей. Сведений о пострадавших не поступало.
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