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Из Сбербанка на Ярославке эвакуировали 40 человек из-за задымления

Произошло короткое замыкание

Около 40 человек эвакуировали из отделения Сбербанка на Ярославском шоссе в Москве. Причиной эвакуации стало задымление, сообщил источник в экстренных службах столицы.

По информации спасателей, в подвале произошло короткое замыкание проводки.

«Эвакуировано 40 человек, источник задымления в подвальном помещении Сбербанка по адресу: Ярославское шоссе, дом 28», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренных служб.

На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб, сообщает РЕН ТВ

Людей вывели из отделения банка до прибытия спасателей. Сведений о пострадавших не поступало.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Из Сбербанка на Ярославке эвакуировали 40 человек из-за задымления

Произошло короткое замыкание

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