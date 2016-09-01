Бездна ада

Двенадцать лет — совсем не круглая дата. В первых числах сентября 2004 года в России был совершен один из самых страшных терактов не только в нашей стране, но, наверное, и в мире. Отморозки и нелюди из числа террористов Басаева захватили школу № 1 в пригороде столицы Северной Осетии, Беслане. Злодеи пришли из Грузии через Панкисское ущелье. Грузинские спецслужбы и пограничники тогда закрыли глаза и пропустили группу террористов, зная, чем это всё закончится. Эта трагедия навсегда останется и на их совести тоже.



Вся праздничная линейка, посвященная Дню знаний, с несколькими сотнями школьников, родителей и учителей оказалась в заложниках. Несколько человек погибли сразу. Других держали в спортзале без воды. Почти двое суток с террористами пытались вести переговоры — потом самопроизвольно взорвалась одна из их бомб, начался пожар. Спецназовцы пошли на штурм — вернее, под шквальным огнем выносили из пожара детей, закрывая их собой ….

Вот так, наверное, выглядел бы девятый круг ада, если бы Данте писал свою «Божественную комедию» сегодня. Сотни погибших детей, учителей, военных...

Циничный борзописец в свежем номере глянцевого гламурного журнала для эстетствующих и мнящих себя интеллектуальной элитой либералов так и пишет: мол, «детское кладбище Беслана стало главной достопримечательностью города и сюда водят туристов». Конечно, это можно не читать, просто игнорировать. Но тем, кто был в этом жутком месте хоть раз, невозможно пройти мимо. Тогда, 12 лет назад, рядом с городским кладбищем на окраине Беслана появилось новое. Тех, кто погиб в тот роковой день, 3 сентября 2004 года в школе № 1, похоронили рядом. Сотни детских могил, вперемешку и кресты, и мусульманские захоронения. Улыбающиеся в вечность детские фотографии на граните. Общий монумент. Там всегда живые цветы в любой день и любое время года. Названо это место «Город ангелов». Мало кому удается сдержать там слезы. Это кладбище стоит на дороге в аэропорт. Многие останавливаются. Школу № 1 не стали восстанавливать — оставили всё как есть. Обгоревший и обрушенный наполовину спортзал, в котором держали заложников. Там тоже всегда цветы и много бутылок с водой. Два дня эти шакалы не давали детям воды — детям очень хотелось пить.

Рядом с руинами повесили набатный колокол — чтобы все помнили, что такое терроризм. Это абсолютное зло. Без религиозного и национального. Это бездна ада.

Сегодня Россия, наверное, самое безопасное государство в мире. Это признают и эксперты, это чувствуют граждане и гости нашей страны. С международным терроризмом, с шакалами, как называют этих уродов на Кавказе, Россия столкнулась одной из первых. За свой опыт мы заплатили очень высокую цену. Сегодня наше государство научилось профилактировать и упреждать теракты. Спецслужбы незаметно, но точно делают свою работу. И мы живем в спокойствии и безопасности не потому, что нас не рассматривают в качестве мишени международные террористы, а потому, что есть люди, которые профессионально делают свою работу по обеспечению безопасности граждан. Эта система написана кровью.

«Норд-Ост», Беслан — эти слова имеют для нас особое значение. Конечно, жизнь идет дальше, но эти рубцы на сердце не затянутся и не исчезнут, наверное, никогда.