В США более 50 человек заболели гепатитом А, выпив смузи с клубникой

Ягоды были завезены из Египта
В США более 50 человек в шести штатах заболели гепатитом А после выпитого смузи с импортированной из Египта клубникой. Об этом сообщает телеканал CNN.
Больше всего заболевших в оказалось в штате Вирджиния — в медучреждения с инфекционным заболеванием печени там обратились 44 человека. Около половины заболевших были госпитализированы.
«Органы здравоохранения подтверждают, что 44 человека заболели в Вирджинии, там впервые были выявлены случаи заболевания, также четыре человека заразились в штате Мэриленд, четыре — в Западной Вирджинии, по одному в Северной Каролине, Орегоне и Висконсине», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение американских СМИ.
У болезни длительный инкубационный период — от 15 до 50 дней, поэтому врачи не исключают новых случаев заражения.
Источник инфекции обнаружить в сетевых кафе Tropical Smoothie Cafe, расположенных в Вирджинии и соседних штатах.
По данным ВОЗ, ежегодно вирус гепатита уносит жизни 1,4 млн человек.
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