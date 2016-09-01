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В США более 50 человек заболели гепатитом А, выпив смузи с клубникой

Ягоды были завезены из Египта

В США более 50 человек в шести штатах заболели гепатитом А после выпитого смузи с импортированной из Египта клубникой. Об этом сообщает телеканал CNN.

Больше всего заболевших в оказалось в штате Вирджиния — в медучреждения с инфекционным заболеванием печени там обратились 44 человека. Около половины заболевших были госпитализированы.

«Органы здравоохранения подтверждают, что 44 человека заболели в Вирджинии, там впервые были выявлены случаи заболевания, также четыре человека заразились в штате Мэриленд, четыре — в Западной Вирджинии, по одному в Северной Каролине, Орегоне и Висконсине», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение американских СМИ.

У болезни длительный инкубационный период — от 15 до 50 дней, поэтому врачи не исключают новых случаев заражения.

Источник инфекции обнаружить в сетевых кафе Tropical Smoothie Cafe, расположенных в Вирджинии и соседних штатах. 

По данным ВОЗ, ежегодно вирус гепатита уносит жизни 1,4 млн человек.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

В США более 50 человек заболели гепатитом А, выпив смузи с клубникой

Ягоды были завезены из Египта

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