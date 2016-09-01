«Родина» требует снять с выборов «Справедливую Россию»

Партия «Родина» направила в Верховный суд РФ иск (копия документа есть в распоряжении «Известий»), в котором требует отменить регистрацию федерального списка кандидатов «Справедливой России». Обвиняют «эсеров» в нарушении законодательства РФ об интеллектуальной собственности. В частности, в том, что они использовали в своих агитационных материалах логотипы популярных социальных сетей. В свою очередь, в правовом управлении СР утверждают, что разрешение на использование этих материалов у партии есть.

Поводом для обращения в суд стало изготовление и распространение региональным отделением «Справедливой России» в Республике Саха (Якутия) агитационного печатного материала с нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

— На одном из листов своей агитпродукции они разместили логотипы социальных сетей Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», в то время как владельцы этих товарных знаков запрещают использовать их без письменного разрешения правообладателей. Согласно действующему законодательству, нарушение авторских прав является достаточным основанием для отмены регистрации списка кандидатов, выдвинутого партией, — уверен член бюро президиума политсовета «Родины» Алексей Рылеев.

В «Справедливой России» от комментариев воздержались. Сначала намерены изучить документы. Однако заметили, что пока не видят оснований для судебных разбирательств.

— Разговоры могут быть бесконечными. Что там на самом деле за проблема и были ли по факту нарушения закона, посмотрим иск. Если это дело какого-то кандидата или территориальной группы, то снятие федерального списка — иллюзорные мечты «Родины». Может, это пиар с их стороны, — предположили в аппарате «Справедливой России».