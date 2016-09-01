Бастрыкин открыл Академию СК РФ в Санкт-Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин торжественно открыл Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета России, которая находится на набережной реки Мойки.



Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.



«Сегодня назрела острая необходимость системной подготовки специалистов по ряду новых направлений, а также по тем видам деятельности Следственного комитета, роль которых в последние годы существенно возросла», — сказал Бастрыкин на церемонии открытия.

Он отметил, что перед академиями СК стоит важная задача по обеспечению ведомства кадрами, которые обладают профессиональными знаниями и навыками в сфере передовой отечественной и зарубежной следственной практики.



При этом председатель СК России особо подчеркнул: «Весь процесс обучения будет нацелен на успешную подготовку к ответственной государственной службе».



Он также отметил знаменательный факт, что вновь открытая академия имеет прочный исторический фундамент: много лет назад — с 1867 по 1917 год — в этом здании размещалась Александровская военно-юридическая академия, выпускники которой получали возможность занимать должности по военно-судебному ведомству.



Также на церемонии открыли бюст Александру II — основателю российской юридической системы. Его разместили в сквере на территории учебного заведения.



В свою очередь, заместитель министра МЧС Владимир Артамонов отметил важность открытия учебного заведения в масштабах всей страны.



«Дан новый импульс развитию юридической науки в сфере правоохранительной деятельности. Это очень важно для всей страны, для продолжения курса по созданию правового государства и более эффективной защиты граждан России от преступных посягательств», — отметил Артамонов.



В церемонии открытия также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, народный артист России кинорежиссер Никита Михалков, протоиерей Русской православной церкви отец Сергий, а также ряд представителей органов власти, правоохранительных структур и кадеты.



Напомним, в 2015 году в Северной столице начал работу филиал Академии СК РФ. Теперь образовательное учреждение выступает как самостоятельный вуз.