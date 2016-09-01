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Четверг,
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Побег воспитанников спецучилища взят под личный контроль главы Минобра

За развитием ситуации в Рефтинском специальном профучилище следит Ольга Васильева

Глава Минобрнауки Ольга Васильева взяла под личный контроль ситуацию в Рефтинском специальном учебно-воспитательном учреждении, откуда сбежали воспитанники. В министерстве также отметили, что в настоящий момент учебно-воспитательное учреждение работает в штатном режиме.

«Инцидент, произошедший в Рефтинском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа, находится на личном контроле министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой», — говорится в сообщении Министерства образования и науки. 

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) также следит за развитием ситуации в Рефтинском специальном профучилище, ответственный секретарь Совета Яна Лантратова намерена вскоре выехать в Свердловскую область и посетить училище.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов попросил губернатора Свердловской области и прокурора региона провести проверки в спецучилище. 

«Учитывая, что это не единичный случай, уполномоченный обратился к губернатору и прокурору региона с просьбой организовать проверку законности деятельности данного учреждения», — говорится в сообщении омбудсмена.

«Криминальная субкультура очень быстро проникает в закрытые учреждения. И если она там прижилась — всё, дети пропали! Руководство учреждения должно принимать самые решительные меры, чтобы искоренить тюремные порядки и выстраивание иерархии», — цитирует пресс-служба Астахова.

В 2016 году в отношении заместителя директора по режиму завершено расследование уголовного дела по обвинению в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Читайте архивный материал «Известий» о прошлом побеге из училища в 2011 году:

Погромщиков спецучилища хотят «рассортировать»

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    Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

    Побег воспитанников спецучилища взят под личный контроль главы Минобра

    За развитием ситуации в Рефтинском специальном профучилище следит Ольга Васильева

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