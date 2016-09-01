Промышленность вернется к росту в августе после небольшого спада в июле, рассчитывают в департаменте исследований и прогнозирования Банка России. Там отмечают, что июльский спад был вызван сезонностью на фоне роста производства отдельных категорий инвестиционных товаров и приспособления производств потребительских товаров к низкому внутреннему спросу.

«В реальности снижения объемов производства в июле, возможно, не было. Дело в том, что, по нашим оценкам, сезонно и календарно сглаженные месячные объемы промпроизводства меняют знак с плюса на минус и обратно уже пять месяцев подряд. Скорее всего, это связано с «новой сезонностью», проявляющей себя каждые два месяца, видимо, в связи с соответствующим циклом производства в одной из обрабатывающих отраслей», — пишут аналитики Банка России в очередном обзоре.

По их оценке, сильные данные по строительству и сельскому хозяйству при разнонаправленной динамике подсекторов обрабатывающей промышленности говорят об отсутствии ярко выраженной тенденции или изменении наметившегося тренда на медленное восстановление в производстве. В департаменте Центробанка не видят оснований предполагать, что ситуация в обработке в июле существенно ухудшилась, однако ожидают, что волатильность динамики промышленного производства сохранится в ближайшие месяцы.

В Минэкономразвития в ответ на запрос «Известий» также сообщили об ожиданиях продолжения восстановительной динамики темпов развития промышленности.

— Положительные тенденции развития в большинстве обрабатывающих производств промышленности позволяют предположить, что меры государственной поддержки отраслей оказывают положительное влияние на их развитие, — отметили в ведомстве.

Глава департамента стратегического развития Минпромторга Василий Осьмаков пояснил «Известиям», что в начале III квартала в российской экономике продолжилась тенденция постепенного восстановления инвестиционной активности.

— Объем предложения инвесттоваров увеличивается второй месяц подряд. В июне прирост по сравнению с предшествующим месяцем составил 0,9%, в июле — еще 0,4% со снятием сезонности. Также в июле возросло предложение продукции отечественных машин и оборудования инвестиционного назначения, — рассказал он.