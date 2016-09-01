Суд во Вьетнаме признал троих россиян виновными в мошенничестве с кредитными картами. Их приговорили к тюремному заключению на сроки до 6,5 года. Об этом сообщили в генконсульстве России в Хошимине.

Россияне Алексей Троян, Юрий Бондаренко и Вячеслав Котенец признаны виновными в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы и в подделке кредитных карт, передает ТАСС.



Правоохранительные органы Вьетнама задержали Алексея Трояна в октябре 2015 года при попытке снять деньги при помощи поддельной карты в банкомате в городе Нячанг, сообщает НСН.



Его подельники Юрий Бондаренко и Вячеслав Котенец, у которых изъяли более 270 поддельных банковских карт и около $13 тыс., которые они успели снять, были арестованы позже.



Котенец приговорен к 6 годам заключения, а Троян и Бондаренко получили по 6,5 года тюрьмы.

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