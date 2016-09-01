Лавров и Керри обсудили взаимодействие в борьбе с террористами

Телефонные переговоры прошли по инициативе США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Джон Керри провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили взаимодействие стран в борьбе с террористами в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
«В центре внимания находилась ситуация в Сирии, включая перспективы российско-американского взаимодействия в борьбе с окопавшимися там террористическими группировками», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Кроме того, Сергей Лавров обратил внимание американского коллеги на необходимость скорейшего отделения связанных с США формирований сирийской оппозиции от прикрывающихся ими террористов, которые продолжают активные наступательные действия на захваченных территориях.
В материале уточняется, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.
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