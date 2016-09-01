Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Домодедово

Вылетевший по маршруту Москва–Белоярск самолет вернулся обратно в Домодедово и благополучно совершил экстренное приземление. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.



«В аэропорту Домодедово в 13.20 мск совершил благополучную посадку самолет, вылетевший ранее из аэропорта по маршруту Москва–Белоярск. Посадка прошла в штатном режиме», — цитирует гентство городских новостей «Москва» представителя пресс-службы.

По предварительной информации, «лайнер Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал» направлялся в Белоярск, но решил вернуться из-за неисправности с бортовым компьютером», — приводит ТАСС слова источника в диспетчерской службе воздушной гавани.



При совершении экстренной посадки пилот использовал резервное компьютерное обеспечение. Решение вернуться в аэропорт вылета было принято командиром воздушного судна в связи с невозможностью провести ремонт бортового компьютера в Белоярске.

