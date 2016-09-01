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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Домодедово

У воздушного судна оказался неисправен бортовой компьютер

Вылетевший по маршруту Москва–Белоярск самолет вернулся обратно в Домодедово и благополучно совершил экстренное приземление. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту Домодедово в 13.20 мск совершил благополучную посадку самолет, вылетевший ранее из аэропорта по маршруту Москва–Белоярск. Посадка прошла в штатном режиме», — цитирует гентство городских новостей «Москва» представителя пресс-службы.

По предварительной информации, «лайнер Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал» направлялся в Белоярск, но решил вернуться из-за неисправности с бортовым компьютером», — приводит ТАСС слова источника в диспетчерской службе воздушной гавани.

При совершении экстренной посадки пилот использовал резервное компьютерное обеспечение. Решение вернуться в аэропорт вылета было принято командиром воздушного судна в связи с невозможностью провести ремонт бортового компьютера в Белоярске.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Домодедово

У воздушного судна оказался неисправен бортовой компьютер

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