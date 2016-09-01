Сергей Безруков получил первую в жизни кинонаграду

Российский актер Сергей Безруков получил кинопремию на фестивале «Восток & Запад. Классика и Авангард», который в настоящее время проходит в Оренбурге.

Торжественное вручение состоялось после показа фильма «После тебя», режиссером которого является супруга Безрукова Анна Матисон.

Президент фестиваля Татьяна Воронецкая, вручая награду, пожелала актеру дальнейших успехов в кино. При этом сам Безруков признался, что премия в киноискусстве стала для него первой.



«Награда станет для меня стимулом творить дальше и делать интересные зрителю вещи. Несмотря на то что мне уже 43 года, могу сказать — всё только начинается. А всем тем, кто думает, что его настоящая жизнь закончилась, я скажу — не верьте. Всё когда-нибудь бывает в первый раз», — сказал он, обращаясь к залу.

Девятый международный фестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард» проходит с 27 августа по 2 сентября в Оренбурге и Оренбургской области. Кроме насыщенного конкурсного смотра, мероприятие предлагает разнообразные внеконкурсные программы, среди которых «Россия, я люблю тебя!», приуроченная к Году кино, «ОТ 4-х ДО ∞», посвященная 80-летию «Союзмультфильма», и ряд других специальных показов и ретроспектив.

