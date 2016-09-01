Штайнмайер назвал главную тему встречи глав МИД стран ОБСЕ в Потсдаме

В Потсдаме стартовала встреча глав МИД государств ОБСЕ. Накануне мероприятия министр внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил журналистам, что одной из тем встречи станет утрата доверия между Западом и Востоком. Штайнмайер отметил, что особенное внимание будет уделено потере доверия между Россией и Западом после вхождения Крыма в состав РФ и событий на востоке Украины.

«Утрата доверия между Западом и Востоком, особенно между Западом и Россией после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, станет одной из тем, которую мы сегодня обязательно обсудим друг с другом», — сказал Штайнмайер перед началом встречи. Руководитель немецкого МИДа обратил внимание, что министры обсудят не сам конфликт, а способы восстановления утраченного доверия.

Ранее «Известия» писали, что глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за возвращение России в G8. Штайнмайер отметил, что это возможно в случае урегулирования ситуации в Сирии и Донбассе.

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