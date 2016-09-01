Информация о «новом подходе» Японии к решению по Курилам опровергнута

Сообщения о готовности японской стороны согласиться на то, чтобы жители Южных Курил остались на островах, если эти территории будут переданы Японии, опроверг генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.



«Мы осведомлены о подобных сообщениях, но они не соответствуют действительности», — цитирует его заявление агентство ТАСС.



О том, что правительство Японии утвердило позицию, согласно которой в случае передачи Российской Федерацией Японии Южных Курил «уже проживающие на островах граждане России останутся там», сообщала газета Mainichi.



По данным издания, это и является частью «нового подхода» Японии в решении территориального спора между Москвой и Токио, о чем ранее говорил японский премьер Синдзо Абэ во время своего визита в Сочи в мае текущего года.

Напомним, территориальный спор о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Российской Федерацией. Этот документ не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет РФ над островами не подлежит никакому сомнению.

