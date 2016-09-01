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Информация о «новом подходе» Японии к решению по Курилам опровергнута

Ранее японская газета сообщила, что в случае передачи Москвой Токио Южных Курил уже проживающие на островах граждане РФ останутся там

Сообщения о готовности японской стороны согласиться на то, чтобы жители Южных Курил остались на островах, если эти территории будут переданы Японии, опроверг генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

«Мы осведомлены о подобных сообщениях, но они не соответствуют действительности», — цитирует его заявление агентство ТАСС.

О том, что правительство Японии утвердило позицию, согласно которой в случае передачи Российской Федерацией Японии Южных Курил «уже проживающие на островах граждане России останутся там», сообщала газета Mainichi.

По данным издания, это и является частью «нового подхода» Японии в решении территориального спора между Москвой и Токио, о чем ранее говорил японский премьер Синдзо Абэ во время своего визита в Сочи в мае текущего года.

Напомним, территориальный спор о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Российской Федерацией. Этот документ не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет РФ над островами не подлежит никакому сомнению.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Информация о «новом подходе» Японии к решению по Курилам опровергнута

Ранее японская газета сообщила, что в случае передачи Москвой Токио Южных Курил уже проживающие на островах граждане РФ останутся там

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