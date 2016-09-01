Переговоры России и США по Сирии продлятся минимум до пятницы

Переговоры России и США по Сирии с участием военных и дипломатов могут продлиться до пятницы или субботы. Об этом заявил спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Он пообещал представить ясную политическую инициативу по урегулированию в Сирии перед сессией Генассамблеи ООН. сообщает Reuters.

Переговоры рабочих групп России и США проходят в Женеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в минувшую пятницу провели переговоры, которые назвали плодотворными и конструктивными. Сегодня, 1 сентября, по инициативе США состоялся телефонный разговор глав дипломатических ведомств двух стран. Лавров обратил внимание американского коллеги на необходимость скорейшего отделения связанных с США формирований сирийской оппозиции от прикрывающихся ими террористов, которые продолжают активные наступательные действия на захваченных территориях.

Военные эксперты двух стран в течение последующих дней будут заседать в Женеве, чтобы завершить обсуждение последних технических деталей.