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«Отток звездных легионеров ведет к снижению уровня РФПЛ»

Эксперты «Известий» Константин Сарсания и Руслан Нигматуллин подвели итоги работы российских клубов на трансферном рынке в минувшее межсезонье

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В ночь на 1 сентября закрылось трансферное окно в чемпионате России. Эксперты «Известий»  бывший агент, а ныне функционер и тренер Константин Сарсания и экс-голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценили трансферную деятельность ведущих клубов нашей страны.

 Это трансферное окно ярко показало, что сейчас происходит в российском футболе,  поделился своим мнением с «Известиями» Сарсания.  Основная тенденция  отток высококачественных футболистов и приход на их место игроков более низкого уровня. Наш чемпионат потерял, без сомнения, самого яркого своего игрока  бразильца Халка. Уехали Эсекиэль Гарай и Ахмед Муса. До этого ушли Думбия и Вальбуэна. Кто пришел вместо этих звездных футболистов? Идет усреднение чемпионата. Раньше у нас были ярко выраженные лидеры  «Зенит», ЦСКА  команды с очень серьезным подбором футболистов. Сейчас такого нет. 

Константин Сарсания также выделил клубы с наилучшей и наихудшей, по его мнению, трансферной работой в это межсезонье.

 Лучше всех поработал «Ростов»,  продолжил эксперт.  Ушли два центральных защитника  Новосельцев и Баштуш, но на их место Дмитрий Кириченко пригласил достойных игроков. Папа Гуйе  один из лучших защитников чемпионата Украины. Миха Мевля  экс-капитан румынского «Динамо», сильный игрок, который еще обязательно прибавит. Владимир Гранат  добротный футболист с российским паспортом, что немаловажно в сегодняшних реалиях. Так что за работу «Ростова» на трансферном рынке я ставлю плюс. А вот работу казанского «Рубина» оценил бы со знаком минус. Бесспорно, есть один-два неплохих игрока, но остальные... Не нужно удивляться месту в турнирной таблице, которое они сейчас занимают (в данный момент «Рубин» находится на 14-м месте в чемпионате.  «Известия»). Результат полностью закономерен. Ослабился и питерский «Зенит», но тут нет ничего удивительного  тяжело найти достойную замену Халку и Гараю. Маурисио и Новосельцев? Будем объективны, эти ребята уступают по уровню тем, на чье место они пришли. У сине-бело-голубых отток звезд еще не завершен  точно покинет команду Витсель. Ломбертс и Кришито не раз заявляли о своем желании перейти в европейский клуб, так что питерцам еще предстоит перекраивать свой состав. Уверен, тот же Кокорин Халка всё же не заменит.

Функционер отметил и селекционную работу нынешнего лидера российского чемпионата  московского «Спартака».

 Ну и, наконец, «Спартак». Эта команда всегда действует на эмоциях. Но в этот раз красно-белые сработали неплохо. Фернандо  футболист достаточно высокого уровня. Ему нужно еще немного времени на адаптацию, и парень покажет свой класс. Еще один значимый трансфер красно-белых  смена главного тренера. Но, как я уже и говорил, «Спартак»  команда эмоций. Сегодня результаты хорошие и болельщики за Карреру, а только пойдут первые ошибки  тренера «поднимут на виллы».

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин, напротив, уверен, что отток ведущих легионеров позитивно скажется на развитии российского первенства.

 Уход ведущих европейских игроков  безусловно, потеря для нашего чемпионата,  считает Нигматуллин.  Но я надеюсь, что на их местах будут играть молодые россияне. Считаю, что нужно тратить деньги не на покупку дорогостоящих легионеров, а вкладывать в развитие футбола, в академии и детские школы. Не буду давать оценку деятельности других клубов, скажу лишь про родной «Локомотив»  из-за смены руководства и главного тренера команда укреплялась в самый последний момент. Все говорят про приобретение Игоря Денисова. Для меня этот трансфер весьма сомнительный: там, где был Игорь, часто бывали скандалы. Как бы это боком не вышло для «Локомотива».

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

«Отток звездных легионеров ведет к снижению уровня РФПЛ»

«Отток звездных легионеров ведет к снижению уровня РФПЛ»Эксперты «Известий» Константин Сарсания и Руслан Нигматуллин подвели итоги работы российских клубов на трансферном рынке в минувшее межсезонье

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Сергей Лисин

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