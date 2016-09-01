«Отток звездных легионеров ведет к снижению уровня РФПЛ»

В ночь на 1 сентября закрылось трансферное окно в чемпионате России. Эксперты «Известий» — бывший агент, а ныне функционер и тренер Константин Сарсания и экс-голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценили трансферную деятельность ведущих клубов нашей страны.

— Это трансферное окно ярко показало, что сейчас происходит в российском футболе, — поделился своим мнением с «Известиями» Сарсания. — Основная тенденция — отток высококачественных футболистов и приход на их место игроков более низкого уровня. Наш чемпионат потерял, без сомнения, самого яркого своего игрока — бразильца Халка. Уехали Эсекиэль Гарай и Ахмед Муса. До этого ушли Думбия и Вальбуэна. Кто пришел вместо этих звездных футболистов? Идет усреднение чемпионата. Раньше у нас были ярко выраженные лидеры — «Зенит», ЦСКА — команды с очень серьезным подбором футболистов. Сейчас такого нет.



Константин Сарсания также выделил клубы с наилучшей и наихудшей, по его мнению, трансферной работой в это межсезонье.



— Лучше всех поработал «Ростов», — продолжил эксперт. — Ушли два центральных защитника — Новосельцев и Баштуш, но на их место Дмитрий Кириченко пригласил достойных игроков. Папа Гуйе — один из лучших защитников чемпионата Украины. Миха Мевля — экс-капитан румынского «Динамо», сильный игрок, который еще обязательно прибавит. Владимир Гранат — добротный футболист с российским паспортом, что немаловажно в сегодняшних реалиях. Так что за работу «Ростова» на трансферном рынке я ставлю плюс. А вот работу казанского «Рубина» оценил бы со знаком минус. Бесспорно, есть один-два неплохих игрока, но остальные... Не нужно удивляться месту в турнирной таблице, которое они сейчас занимают (в данный момент «Рубин» находится на 14-м месте в чемпионате. — «Известия»). Результат полностью закономерен. Ослабился и питерский «Зенит», но тут нет ничего удивительного — тяжело найти достойную замену Халку и Гараю. Маурисио и Новосельцев? Будем объективны, эти ребята уступают по уровню тем, на чье место они пришли. У сине-бело-голубых отток звезд еще не завершен — точно покинет команду Витсель. Ломбертс и Кришито не раз заявляли о своем желании перейти в европейский клуб, так что питерцам еще предстоит перекраивать свой состав. Уверен, тот же Кокорин Халка всё же не заменит.



Функционер отметил и селекционную работу нынешнего лидера российского чемпионата — московского «Спартака».

— Ну и, наконец, «Спартак». Эта команда всегда действует на эмоциях. Но в этот раз красно-белые сработали неплохо. Фернандо — футболист достаточно высокого уровня. Ему нужно еще немного времени на адаптацию, и парень покажет свой класс. Еще один значимый трансфер красно-белых — смена главного тренера. Но, как я уже и говорил, «Спартак» — команда эмоций. Сегодня результаты хорошие и болельщики за Карреру, а только пойдут первые ошибки — тренера «поднимут на виллы».

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин, напротив, уверен, что отток ведущих легионеров позитивно скажется на развитии российского первенства.

— Уход ведущих европейских игроков — безусловно, потеря для нашего чемпионата, — считает Нигматуллин. — Но я надеюсь, что на их местах будут играть молодые россияне. Считаю, что нужно тратить деньги не на покупку дорогостоящих легионеров, а вкладывать в развитие футбола, в академии и детские школы. Не буду давать оценку деятельности других клубов, скажу лишь про родной «Локомотив» — из-за смены руководства и главного тренера команда укреплялась в самый последний момент. Все говорят про приобретение Игоря Денисова. Для меня этот трансфер весьма сомнительный: там, где был Игорь, часто бывали скандалы. Как бы это боком не вышло для «Локомотива».



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