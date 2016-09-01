Пилот «Формулы-1» Фелипе Масса объявил о завершении карьеры

Пилот команды «Формулы-1» Williams, бразилец Фелипе Масса объявил об окончании карьеры. Об этом он сообщил на специальной пресс-конференции в итальянской Монце, где пройдет 14-й этап нынешнего сезона. Масса уйдет из гонок по окончании нынешнего сезона.

«В последние месяцы ямного думал о своем будущем и принял решение, что в конце нынешнего сезона я уйду из«Формулы-1», — сказал Масса.

В последние месяцы неоднократно появлялись слухи о том, что Фелипе Масса собирается покинуть Williams и вообще завершить карьеру. Накануне он заявлял, что время контрактов на 2017 год еще не пришло.

35-летний бразилец дебютировал в «королевских гонках» в 2002 году в составе команды Zauber. За 13 сезонов Масса принял участие в 242 гран-при, одержал 11 побед и завоевал 41 подиум. В 2008 году Фелипе Масса стал вице-чемпионом в составе Ferrari.

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