Де Мистура представит ясную инициативу по урегулированию в Сирии

Спецпосланник ООН хочет сделать это до Генассамблеи Организации Объединенных Наций
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключил новых соглашений по эвакуации между правительственными силами и сирийской оппозицией, подобных тем, что были заключены по Дарайе, и заявил, что планирует представить ясную политическую инициативу по урегулированию в САР до Генассамблеи Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает агентство Sputnik.
Напомним, что сирийская армия и представители так называемой умеренной оппозиции на прошлой неделе достигли соглашения, по которому из города Дарайя в находящуюся под контролем «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) провинцию Идлиб были вывезены 4 тыс. мирных граждан, а также семьи боевиков и около 700 террористов с личным оружием. Отмечается, что бойцы ряда террористических группировок на протяжении нескольких месяцев находились в полном окружении войск САР в Дарайе.
Ранее Де Мистура заявлял, что переговоры России и США по Сирии с участием военных и дипломатов могут продлиться до пятницы или субботы. Речь идет о проходящих в Женеве переговорах рабочих групп двух стран.
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