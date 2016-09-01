Де Мистура представит ясную инициативу по урегулированию в Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключил новых соглашений по эвакуации между правительственными силами и сирийской оппозицией, подобных тем, что были заключены по Дарайе, и заявил, что планирует представить ясную политическую инициативу по урегулированию в САР до Генассамблеи Организации Объединенных Наций.



Об этом сообщает агентство Sputnik.



Напомним, что сирийская армия и представители так называемой умеренной оппозиции на прошлой неделе достигли соглашения, по которому из города Дарайя в находящуюся под контролем «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) провинцию Идлиб были вывезены 4 тыс. мирных граждан, а также семьи боевиков и около 700 террористов с личным оружием. Отмечается, что бойцы ряда террористических группировок на протяжении нескольких месяцев находились в полном окружении войск САР в Дарайе.

Ранее Де Мистура заявлял, что переговоры России и США по Сирии с участием военных и дипломатов могут продлиться до пятницы или субботы. Речь идет о проходящих в Женеве переговорах рабочих групп двух стран.