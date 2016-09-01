Правительство делает ставку на таланты

В день начала нового учебного года премьер Дмитрий Медведев провел совещание с членами правительства. Главной темой заседания стала поддержка со стороны государства одаренных детей и талантливой молодежи. Премьер поручил сконцентрировать внимание на развитии образовательных организации для талантливых детей, повысить квалификацию педагогов, которые работают с ними, а также внедрять самые современные формы и методы обучения.



— Есть дети, которые проявляют особые качества и способности с ранних лет. Здесь активную роль должно играть государство. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия для развития и самореализации таких одаренных детей. Научиться как можно раньше распознавать их потенциал и помогать раскрыться их способностям, — сказал Дмитрий Медведев.



Он напомнил, что системная работа по выявлению и развитию молодых талантов ведется с 2012 года, когда был создан Национальный координационный совет по поддержке молодых талантов России.



Министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что ее ведомство будет расширять инструментарий школьных олимпиад и конкурсов для выявления талантливых детей.



— Есть дети и подростки, которые с ранних лет показывают выдающиеся достижения в той или иной сфере. В 2015 году правительством определен единый порядок выявления, сопровождения и мониторинга развития одаренных детей. Мы используем различные формы поиска и поддержки талантливых детей. Одним из основных инструментов такой работы является проведение всероссийских предметных олимпиад для школьников. Это самое массовое состязание для ребят, и оно имеет хорошую традицию. Ребята, которые показали лучшие результаты, принимают участие в международных состязаниях, — рассказала министр.



Во всероссийской олимпиаде школьников ежегодно участвует около 6 млн учащихся в возрасте от 10 до 18 лет. А на международных олимпиадах с 2011 года Россия завоевала 184 медали: 91 золотую, 75 серебряных и 18 бронзовых.



— Министерство планирует развивать систему конкурсов. В 2017/18 учебном году планируется утвердить положение о Всероссийском конкурсе школьных проектов и привлечь регионы для его организации и приведения. Исключительной особенностью конкурса является то, что он носит надпредметный характер, и каждый ребенок сможет предложить свой проект, изобретение, акцию. Мы ставим задачу сформировать максимально разнообразный перечень конкурсов, чтобы каждый ребенок смог попробовать себя в различных направлениях, — рассказала о будущих планах глава Минобрнауки.



В качестве одной из эффективных мер поддержки отметили премии от государства. На протяжении последних 10 лет ежегодно присуждается свыше 5 тыс премий президента для поддержки талантливой молодежи в возрасте 14 – 25 лет, на выплату которых из бюджета ежегодно выделяется 198 млн рублей. С 2006 по 2015 год различными премиями отмечены свыше 53 тыс. учащихся.



Было объявлено о создании всероссийской сети ведущих региональных образовательных организаций для одаренных детей. В пример приводился опыт федеральных детских центров («Артек», «Орленок», «Сириус» и прочие).



— Используя опыт федеральных детских центров, министерство совместно с субъектами планирует проводить работу по формированию целой сети ведущих региональных образовательных организаций для работы с одаренными детьми, — сказала Ольга Васильева.



В повестке заседания также стоял вопрос о внесении изменений в закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».



— Жилищная проблема для военных была одной из самых злободневных проблем. Десятилетиями была очередь за квартирами. С 2005 года у нас заработала накопительная ипотечная система. Появилась возможность купить жилье с помощью военной ипотеки, в том числе не дожидаясь конца службы. Но, как и любая другая ипотечная система, она нуждается в периодической отладке. Это позволит снизить долговую нагрузку на участников такого вида ипотеки, — заявил премьер.



Поправками предусматривается восстановление накопительных взносов бывшим участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, уволенным с военной службы по уважительным причинам, при заключении ими новых контрактов о прохождении военной службы, а также освобождение таких военнослужащих от начисления процентов при возврате средств целевого жилищного займа.

