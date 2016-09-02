Москва готова помирить Палестину и Израиль

Тель-Авив не против диалога с палестинцами, но не готов вести переговоры, пока Рамалла выдвигает предварительные условия. Об этом «Известиям» заявил министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

— Насколько я знаю, на данный момент еще нет согласия палестинцев на прямые переговоры. (Махмуд) Аббас настаивает, что, перед тем как разговаривать с палестинцами, Израиль должен выполнить предварительные условия. Мы с этим не согласны. Израиль считает, что желание вести переговоры должно быть обоюдным и исключать какие-то предварительные условия. Понятно, что Москва может стать одной из площадок, посредником в организации прямых переговоров. Но нужна принципиальная позиция и готовность палестинского руководства идти на контакт, — указал Элькин.

По данным израильских СМИ, Палестина выдвигает ряд предварительных условий для начала диалога: прекращение израильской поселенческой активности, принятие Тель-Авивом обязательства создать палестинское государство и освобождение из тюрем заключенных в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Между тем, как 30 августа заявил агентству Sputnik член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Маждалани, Израиль искажает реальную ситуацию.

— У нас нет никаких предварительных условий, о которых говорит Нетаньяху, — сказал Ахмад Маждалани.

Масла в огонь подливает и решение Израиля о строительстве сотен жилых домов на Западном берегу реки Иордан и легализации построек, находящихся на спорных территориях. Об этом сообщила газета Haaretz. Речь идет о строительстве 234 единиц жилья в Элькане, 31 — в Бейт-Арье и 20 — в Гиват-Зеэве. Также были легализованы 178 единиц жилья, построенных в Бейт-Арье в 1980-х годах. По информации израильских СМИ, заседание по этому вопросу было созвано по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Авигдора Либермана.

На фоне активизировавшейся поселенческой деятельности Израиля проведение переговоров представляется маловероятным. Такое мнение «Известиям» высказал преподаватель Открытого университета Аль-Кудс в Рамалле Мухаммед Асаад аль-Эвейви.

— Израильская политика расширения и увеличения количества поселений на Западном берегу преследует цель не допустить создания палестинского государства. В таких условиях смысл проведения переговоров теряется. При этом, если бы намерение договариваться присутствовало, Москва стала бы одной из лучших площадок для диалога, поскольку в палестино-израильском урегулировании Россия выступает в качестве наиболее беспристрастного игрока, — убежден Мухаммед Асаад аль-Эвейви.

Эксперт полагает, что достижение согласия между Рамаллой и Тель-Авивом в обозримом будущем едва ли возможно. И причина здесь не только в поселенческой деятельности Израиля, но и в отсутствии единства между Палестинской национальной администрацией, возглавляемой Махмудом Аббасом и управляющей Западным берегом, и ХАМАС, контролирующим сектор Газа.

— Перед тем как вести диалог с Израилем, необходимо преодолеть разногласия в палестинских рядах, — отмечает эксперт.

В то же время Москва всегда готова принять у себя представителей обеих стран и предоставить им площадку для диалога. Об этом «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Анвар Махмутов.