Медведев: правительство решит вопрос с ипотекой для бывших военных

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что у правительства есть намерение восстановить ипотечные накопления некоторых категорий военнослужащих.

Медведев подчеркнул, что это касается тех, кто был уволен из Вооруженных сил досрочно по уважительным причинам.

Сейчас восстановление накоплений на покупку жилья доступно для тех военнослужащих, которые ушли со службы по сокращению, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, а потом вернулись в ряды армии.

Правительство уже готовит законопроект, который распространяет эти правила и на других участников накопительной ипотечной системы для военных.

Напомним, что с 2005 года заработала накопительная ипотечная система и у военнослужащих появилась возможность купить жилье.

