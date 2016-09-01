В отеле, где остановился Джон Керри, задержан мужчина с ножом

СМИ Индии со ссылкой на информацию местной полиции сообщили о задержании в отеле «Лила Палас», где остановился Джон Керри, индийца, вооруженного ножом. Личность задержанного установлена, отмечается в сообщении.



По уточненным данным, полицейские задержали психически неуравновешенного мужчину после дебоша.

Джон Керри прибыл в Индию 30 августа и в тот же день посетил совещание «Стратегический и торговый диалог», проводимое в Индии с 2009 года. Встреча главы американской дипломатии с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прошла 31 августа.



Ранее «Известия» сообщили о телефонной беседе, состоявшейся между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри и посвященной противодействию сирийским террористам. Переговоры Лаврова и Керри состоялись по инициативе американской стороны.

