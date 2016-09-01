В отеле, где остановился Джон Керри, задержан мужчина с ножом

Госсекретарь США прибыл в Индию во вторник для участия в консультациях
СМИ Индии со ссылкой на информацию местной полиции сообщили о задержании в отеле «Лила Палас», где остановился Джон Керри, индийца, вооруженного ножом. Личность задержанного установлена, отмечается в сообщении.
По уточненным данным, полицейские задержали психически неуравновешенного мужчину после дебоша.
Джон Керри прибыл в Индию 30 августа и в тот же день посетил совещание «Стратегический и торговый диалог», проводимое в Индии с 2009 года. Встреча главы американской дипломатии с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прошла 31 августа.
Ранее «Известия» сообщили о телефонной беседе, состоявшейся между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри и посвященной противодействию сирийским террористам. Переговоры Лаврова и Керри состоялись по инициативе американской стороны.
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