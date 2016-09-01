Верховный суд подтвердил приговор пермяку за «реабилитацию нацизма»

Житель Перми Владимир Лунгин за размещение картинки в соцсети заплатит штраф 200 тыс. рублей
Верховный суд России признал законным приговор в отношении жителя Перми за «реабилитацию нацизма». Жалоба защиты была отклонена.
В декабре 2014 года Владимир Лунгин разместил на своей странице в социальной сети изображение, содержащее ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Уголовным кодексом РФ распространение такой информации квалифицируется как преступление по статье «реабилитация нацизма». Лунгину назначен штраф в 200 тыс. рублей.
«Наказание назначено с учетом личности и общественной опасности», — передает слова представителя гособвинения ТАСС.
Во время суда Владимир Лунгин пояснил, что свои знания о совместном нападении СССР и Германии на Польшу он почерпнул из школьных уроков истории. Однако для суда эта информация не стала определяющей. В школьном аттестате по данному предмету у Лунгина стоит оценка «хорошо».
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