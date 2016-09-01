Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Верховный суд подтвердил приговор пермяку за «реабилитацию нацизма»

Житель Перми Владимир Лунгин за размещение картинки в соцсети заплатит штраф 200 тыс. рублей

Верховный суд России признал законным приговор в отношении жителя Перми за «реабилитацию нацизма». Жалоба защиты была отклонена.

В декабре 2014 года Владимир Лунгин разместил на своей странице в социальной сети изображение, содержащее ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Уголовным кодексом РФ распространение такой информации квалифицируется как преступление по статье «реабилитация нацизма». Лунгину назначен штраф в 200 тыс. рублей.

«Наказание назначено с учетом личности и общественной опасности», — передает слова представителя гособвинения ТАСС.

Во время суда Владимир Лунгин пояснил, что свои знания о совместном нападении СССР и Германии на Польшу он почерпнул из школьных уроков истории. Однако для суда эта информация не стала определяющей. В школьном аттестате по данному предмету у Лунгина стоит оценка «хорошо».

Написать комментарий
Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Верховный суд подтвердил приговор пермяку за «реабилитацию нацизма»

Житель Перми Владимир Лунгин за размещение картинки в соцсети заплатит штраф 200 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Станислав Кузнецов

юрист

Все мнения

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке