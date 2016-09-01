Антон Вайно назначен главой Совета по противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин назначил руководителя своей администрации Антона Вайно председателем президиума Совета при президенте РФ по противодействию коррупции. Соответствующий указ опубликован на портале раскрытия правовой информации.

Сергей Иванов, бывший глава администрации президента, исключен из состава президиума совета.

«Включить в состав президиума Совета Вайно Антона Эдуардовича — руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель президиума Совета) и исключить из него Иванова Сергея Борисовича», — приводит RNS текст документа.

Владимир Путин 13 августа освободил от должности руководителя своей администрации Сергея Иванова и назначил на этот пост экс-заместителя Иванова и бывшего руководителя аппарата правительства Антона Вайно, который стал также постоянным членом Совета безопасности России.



Для Сергея Иванова учреждена новая должность — специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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