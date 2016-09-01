Песков: Путин наверняка обсудит с премьером Японии курильский вопрос

Тема Курильских островов наверняка будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина с премьером Японии Японии Синдзо Абэ во Владивостоке, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



«Наверняка, ведь в Москве уже были контакты по [этой] линии, обмен мнениями состоится», — сказал Песков.



Ранее газета Mainichi писала, что правительство Японии утвердило позицию, согласно которой в случае передачи Российской Федерацией Японии Южных Курил «уже проживающие на островах граждане России останутся там». Позднее эту информацию опроверг генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.



«Она была опубликована без ссылки на какие-либо источники, заслуживающие доверия», — высказался по этой теме Песков.

Напомним, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 2 сентября на полях Восточного экономического форума.



Лидеры стран обсудят реализацию доверенностей, достигнутых в Сочи 6 мая. Также запланирован обмен мнениями по широкому кругу двустороннего сотрудничества. В частности, речь идет о политической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.



Также глава японского правительства Синдзо Абэ согласует с президентом РФ Владимиром Путиным программу его визита в Японию, который, предположительно, состоится в декабре 2016 года.

Отметим, что визит Путина в Японию намечался на осень 2014 года, но был отложен на неопределенный срок из-за осложнения международной обстановки в связи с ситуацией на Украине.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди которых представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.



Среди главных тем мероприятия заявлены новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке.



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