Картой «Мир» завлекут состоятельных клиентов

Подконтрольная Центробанку Национальная система платежных карт (НСПК) расширяет аудиторию держателей карт «Мир». Как выяснили «Известия», национальный «пластик» начали принимать в гипермаркетах «Глобус», супермаркетах «Виктория» (эквайер — ВТБ24), а также в сети супермаркетов «Азбука вкуса» (эквайеры — Россельхозбанк, Сбербанк). В начале августа стартовал процесс переоборудования эквайринговой сети банка «Русский стандарт» под прием карт «Мир» в гипермаркетах «Метро Кэш энд Керри». Сейчас ВТБ24 подключает свои точки «Метро Кэш энд Керри». Логика НСПК и банков — участников платежной системы «Мир» сводится к тому, что эквайринговые точки приема национальной карты должны быть не только самыми проходимыми. Ставка должна делаться не только на количество, но и на объем трансакций, то есть должен оцениваться и средний чек покупателей в магазинах. Этот шаг НСПК, по мнению экспертов, говорит о повышении статуса национальных карт «Мир». Сейчас основная категория держателей национальных карт — нижнемассовый сегмент.

Официальные представители НСПК подтвердили «Известиям» эту информацию.

— Банки очень активно включились в процесс по раскрытию торгового эквайринга карт «Мир», сегодня к приему карт уже готово большинство популярных у россиян крупных торговых предприятий, — отметили в пресс-службе НСПК. — Кинотеатры КАРО и «Формула кино» также готовы к приему национальных платежных карт. Сеть приема и обслуживания карт расширяется с каждым днем — сегодня карты «Мир» принимают более 65 тыс. банкоматов и около четверти миллиона POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях по всей стране. Участниками платежной системы «Мир» уже являются 136 банков, 28 из них уже начали выпуск карт «Мир» для всех клиентов в своих отделениях. На сегодняшний день выпущено свыше полумиллиона карт.

По словам источника, близкого к НСПК, «Азбука вкуса», «Глобус» и «Метро Кэш энд Керри», а также «Виктория» интересны в рамках эквайринга не столько с точки зрения проходимости, сколько с точки зрения суммы среднего чека потенциальных держателей карт «Мир», то есть розничных покупателей (притом что совокупный оборот этих двух ритейлеров, входящих в топ-10 крупнейших в России, превышает 300 млрд рублей). Магазины «Азбука вкуса» с момента их открытия в России в 1997 году позиционировались как магазины для состоятельных клиентов, последнее время их аудитория расширилась за счет среднего класса. Сегодня сеть «Азбуки вкуса» объединяет 81 одноименный супермаркет, пять минимаркетов DAILY, два крупноформатных супермаркета «Маркет» и три специализированных «Энотеки», компания также управляет восемью супермаркетами SPAR в Подмосковье. Сеть супермаркетов «Виктория» входит в ПАО «Дикси Групп», их основная аудитория — средний класс. По данным компаний и СПАРК, выручка сети «Азбука вкуса» за 2014/15 финансовый год составила 137 млрд рублей, «Гиперглобуса» — 71 млрд, «Метро Кэш энд Керри» — 261 млрд рублей, ПАО «Дикси Групп» — 2,6 млрд. В первых трех средний чек, по экспертным оценкам, начинается от 5 тыс. рублей, на этой аудитории покупателей банки смогут заработать больше. Статус национальной карты — в ходе расширения категории ее держателей — также возрастет. По словам директора департамента платежных систем СМП-банка Елены Биндусовой, сейчас большая часть карт «Мир» выпускается в рамках зарплатных проектов, а это сегмент mass market.

— Для нас сейчас очень важно обеспечить возможность оплаты картой «Мир» в торгово-сервисных предприятиях различных сегментов, рассчитанных на разную аудиторию, — указали в пресс-службе НСПК. — Это необходимо сделать, прежде чем банки приступят к массовому выпуску карт.

По словам вице-президента, замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Алексея Киричека, «при полностью раскрытой инфраструктуре приема карт «Мир» для аудитории гипермаркетов она будет сопоставимо популярна — наравне с картами Visa и MasterCard».

— «Метро Кэш энд Керри», «Глобус», «Виктория», «Азбука вкуса» — точки с большим количеством посетителей и большим оборотом, — отметил эксперт.

По наблюдениям представителя ВТБ24, расширение эквайринговой сети карт «Мир» идет «достаточно быстрыми темпами».

— Мы уже подключили несколько крупнейших торговых сетей, например «Ашан», — пояснил Алексей Киричек. — В ближайшее время мы запускаемся в сети гипермаркетов «Глобус» и «Виктория». До конца года планируем охватить все основные торговые центры нашей страны. Активно развивается и прием национальной карты в интернет-эквайринге — в частности, в конце августа мы реализовали этот сервис с компанией UFS-Online, занимающейся продажей авиа- и ж/д билетов.

Впрочем, по наблюдениям представителя ВТБ24, еще не во всех самых популярных местах принимают карту «Мир». Эквайерам есть к чему стремиться.

— В октябре-ноябре этого года число точек по приему карт «Мир» будет значительно увеличено, — обещает Алексей Киричек.

В РСХБ на запрос «Известий» не ответили. В пресс-службе Сбербанка «Известиям» сообщили, что «пилот» по эмиссии национальных карт начнется в сентябре этого года, выпуск будет ограниченным.

— С октября карты «Мир» будут доступны для выдачи клиентам во всех отделениях банка, — рассказали официальные представители банка. — Старт «пилота» по эквайрингу национальных карт мы начнем во второй декаде сентября. К концу года 50% наших POS-терминалов и все банкоматы будут принимать карты «Мир».

Как отмечает представитель ВТБ24, часть устаревшего POS-терминального оборудования банкам не удастся настроить на прием карт «Мир» удаленно, потребуется выезд инженеров.

— Но это решаемые проблемы, — говорит Алексей Киричек. — Основным проблемным фактором может стать низкая информированность кассиров о новой карте. Но это также вопрос времени.

Еще одна проблема — инертность населения. В банках пока не наблюдают массы желающих оформить национальную карту, несмотря на расширение сети ее приема. Карту «Мир» начали принимать «Макдоналдс» (566 точек) и KFC (450 точек; компания также развивает по франшизе сеть Columbia и владеет 700 магазинами повседневной одежды O’Stin), сеть «Теремок» (более 285 точек). Из крупных компаний национальные карты уже принимают «Ашан» (более 95 торговых точек гипермаркета, а также 170 супермаркетов «Атак»), «Аэрофлот», Теле2, H&M, Mothercare, «Иль де Ботэ», рестораны «Жан-Жак» и «Де Марко», сеть розничных магазинов «Дикая орхидея», сеть магазинов «Билла».

По мнению экспертов, основная масса банковских клиентов не хочет изменять своим привычкам, но скепсис к национальным картам должен сойти на нет. Усилия эквайеров в конечном счете приведут к тому, что национальный «пластик» всё чаще начнет встречаться в обиходе граждан, уверены собеседники.

— На сегодняшний день потребность большинства частных лиц в банковских картах закрыта: многие имеют одну и более платежных карт, — рассуждает Кирилл Свириденко, генеральный директор процессинговой компании «МультиКарта» (входит в группу ВТБ). — Поскольку карты «Мир» созданы в первую очередь для обеспечения платежной безопасности страны и не имеют каких-то особенных технических возможностей, отличных от продуктов ведущих международных платежных систем, массового потока клиентов в отделения банков за картой «Мир» на рынке не наблюдается.

Но собеседник уверен, что национальные карты займут существенную долю на российском платежном рынке, для этого необходимо немного времени.

— Ведь, к примеру, Visa и MasterCard развиваются на протяжении 50 лет, а у платежной системы «Мир» на развитие есть всего несколько лет, — пояснил Кирилл Свириденко. — То, что платежная система «Мир» смогла заработать в такие краткие сроки, является важным шагом для финансового рынка нашей страны.

По оценкам Бинбанка, доля операций в России по картам «Мир» в 2017 году может превысить 20% при должном развитии инфраструктуры. По предварительным прогнозам, до конца 2016 года банкоматные сети всех крупных банков будут обслуживать карты «Мир», а покрытие сети POS-терминалов составит 50–70%.

— Мы рассчитываем, что указанные показатели по раскрытию сети приема карт «Мир» до конца года будут достигнуты, — отметили в пресс-службе НСПК.