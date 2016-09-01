Песков рассказал о сроках отставки Астахова

Представитель Кремля отметил, что пока не видел соответствующих указов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указов об отставке детского омбудсмена Павла Астахова. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в четверг.
«Пока я не видел никаких указов на этот счет», — сказал он.
Ранее в Совете Федерации заявляли об отставке Павла Астахова после выборов в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования — 18 сентября.
Сам уполномоченный по правам ребенка сообщал, что подал заявление об отставке еще 1 июля.
Критика на Астахова обрушилась после его посещения детей, выживших после трагедии на Сямозере. Павел Астахов обратился к ребенку с вопросом: «Ну чего, как поплавали?». После этого на сайте Change.org появилась петиция с призывом отправить детского омбудсмена в отставку, которую подписали более 150 тыс. человек.
Напомним, трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня. Воспитанники детского лагеря отправились с инструкторами на водную прогулку, однако во время шторма их лодки перевернулись. В результате трагедии погибли 14 детей.
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