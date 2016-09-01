МИД России назвал события в Бразилии внутренним делом страны

В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, отмечается важность развития политической ситуации в Бразилии в соответствии с конституцией. В МИДе полагают, что недопустим дальнейший раскол общества и развитие жесткого противостояния.

Москва заинтересована в стабильной, динамично развивающейся Бразилии, играющей важную роль на международной арене, говорится в комментарии МИДа.

«Бразилия для нас — важный внешнеполитический и торгово-экономический партнер. Конструктивный характер носят связи в технологической, гуманитарной и культурной областях», — отмечается в сообщении.

За отставку президента проголосовал 61 бразильский сенатор, против — 20. Как ранее писали «Известия», также парламентарии приняли решение не лишать Дилму Русеф возможности занимать государственные должности. Руководить Бразилией до очередных президентских выборов, намеченных на 2018 год, будет вице-президент Мишель Темер.

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