МИД России назвал события в Бразилии внутренним делом страны

Парламент Бразилии в среду выступил за импичмент президенту Дилме Русеф
В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, отмечается важность развития политической ситуации в Бразилии в соответствии с конституцией. В МИДе полагают, что недопустим дальнейший раскол общества и развитие жесткого противостояния.
Москва заинтересована в стабильной, динамично развивающейся Бразилии, играющей важную роль на международной арене, говорится в комментарии МИДа.
«Бразилия для нас — важный внешнеполитический и торгово-экономический партнер. Конструктивный характер носят связи в технологической, гуманитарной и культурной областях», — отмечается в сообщении.
За отставку президента проголосовал 61 бразильский сенатор, против — 20. Как ранее писали «Известия», также парламентарии приняли решение не лишать Дилму Русеф возможности занимать государственные должности. Руководить Бразилией до очередных президентских выборов, намеченных на 2018 год, будет вице-президент Мишель Темер.
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