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Четверг,
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МИД России назвал события в Бразилии внутренним делом страны

Парламент Бразилии в среду выступил за импичмент президенту Дилме Русеф

В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, отмечается важность развития политической ситуации в Бразилии в соответствии с конституцией. В МИДе полагают, что недопустим дальнейший раскол общества и развитие жесткого противостояния.

Москва заинтересована в стабильной, динамично развивающейся Бразилии, играющей важную роль на международной арене, говорится в комментарии МИДа.

«Бразилия для нас — важный внешнеполитический и торгово-экономический партнер. Конструктивный характер носят связи в технологической, гуманитарной и культурной областях», — отмечается в сообщении.

За отставку президента проголосовал 61 бразильский сенатор, против — 20. Как ранее писали «Известия», также парламентарии приняли решение не лишать Дилму Русеф возможности занимать государственные должности. Руководить Бразилией до очередных президентских выборов, намеченных на 2018 год, будет вице-президент Мишель Темер.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

МИД России назвал события в Бразилии внутренним делом страны

Парламент Бразилии в среду выступил за импичмент президенту Дилме Русеф

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