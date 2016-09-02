Кто имеет медный лоб…

Замечено, что либеральная оппозиция иногда «болеет» национализмом. Судя по тому, что это происходит регулярно, болезнь носит хронический характер.

Причем либералы предпочитают тщательно, скрупулезно изучать националистические организации, причины их зарождения на определенных этапах российской истории, придавать их существованию особенный смысл. Затем они начинают играть в радикальный национализм, поощряя исторические реконструкции и искренне надеются, что «национал-боевики» разобьют ворота очередного правящего режима, а затем покорно расступятся, чтобы дать проход к власти либеральному клану.

Так было в 1980-х годах, когда общество «Память» Дмитрия Васильева рассматривалось как клин в основание советской системы, так было в 1990-х, когда «Русское национальное единство» Александра Баркашова при тайном одобрении либералов подталкивалось к участию в парламентских выборах, чтобы вырвать с корнем остатки «совка». Однако практически всегда эти мечты либерального крыла разбивались о приземленность радикальных националистов. Дело в том, что российские праворадикалы в своем большинстве — идейные, а не «коммерческие» и слабо сочетают свою активность с теми, кто стремится их использовать.

Новая попытка либеральных «олигархов» провести этот рейд на власть была предпринята, к слову, недавно на Украине. Так называемый «Евромайдан», на мой взгляд, наглядно продемонстрировал, как либеральные ценности политически сочетаются с «нацистским угаром».

Кстати, в стандартный набор либерально-демократических ценностей традиционно входит и разрушение памятников, в том числе и советской эпохи, желательно чужими руками. На долю же либерал-демократов остается, к их удовольствию, впрочем, только наблюдать за демонтажом и резвиться по этому поводу в соцсетях.

Есть у либералов и другая игра: объявлять себя «личным врагом» Путина и приносить себя в жертву очередному спецпроекту иностранных спецслужб или полусумасшедшим волонтерам, действующим на свой страх и риск. И эта игра — уже политическая закономерность.

Вот и новый фаворит части либерально настроенных парнасовцев, принимающих участие в парламентских выборах, — Вячеслав Мальцев — уверенно заводит их в маргинальную повестку дня. Но дело в том, что сразу после окончания предвыборного гона он быстро и неизбежно разочарует своих новых либеральных друзей — «мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

А пока они всё еще надеются на «медный лоб» националиста, которым он должен «пробить стену». В этот разлом, как им кажется, хлынет волна народного гнева, и тогда народы России склонятся перед знаменем либерализма в осознании собственной европейской идентичности.

К слову, в середине 2000-х в похожие националистические «игры» играла другая партия либералов — «Яблоко», однако со временем, посчитав эти игры слишком рискованными, «яблочники» от них отказалась. В нынешней же избирательной кампании эстафету подхватили политтехнологи из ПАРНАСа.

Правда, похоже, сделали они это, не подумав. Уже сейчас Мальцев начал раздражать своих соратников в ПАРНАСе. Сам он не может не понимать, что именно провинциальный шарм позволяет ему говорить то, что он говорит, причем практически безнаказанно.

«Момента истины» осталось ждать недолго. И, судя по всему, даже защита со стороны Касьянова не спасет. Касьянов, конечно, в ответе за тех, кого он приручил, но и его политические позиции оказались шаткими, и ему еще придется восстанавливать свой авторитет у соратников.

Вячеслав Мальцев является технологической ошибкой Михаила Касьянова, сделанной, правда, не от хорошей жизни. Но эта-то ошибка и приведет ПАРНАС на грань нового раскола, а может, и полного уничтожения. Хотя объяснят это парнасовцы миру традиционно — происками Кремля.

Так есть ли идея в кампании, которую развернула «несистемная оппозиция», представляющая интересы либеральных групп, или, что называется, «это — всё?», и оппозиционеры просто самовыразились в требовании отставки нынешнего президента, попутно попробовав использовать экзотические и популистские взгляды, озвученные от лица отдельных персонажей?

Судя по тому, что кампания подходит к завершению, такой идеи попросту нет. При том что представители «несистемы», конечно же, делают вид, что она есть. Более того, полагаю, что некоторые обстоятельства, вскрывшиеся при подготовке и в ходе этой кампании, окончательно дискредитировали видных деятелей нынешней «несистемной оппозиции». Так что придется, видимо, все-таки уступать дорогу молодым.

Возможно, именно в этом и заключался «хитрый ход» с широким доступом разных персонажей и партий к этой избирательной кампании. Со своей ролью справились явно не все, и 18 сентября они получат адекватный ответ на свои электоральные претензии.

Автор — генеральный директор Центра политической информации

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