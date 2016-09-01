Олланд и Меркель поддержали соглашение о прекращении огня в Донбассе

Напомним, перемирие на юго-востоке Украины введено с 1 сентября
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд всецело поддерживают согласование Трехсторонней контактной группой по Украине всеобъемлющего режима прекращения огня по всей зоне конфликта в связи с началом учебного года. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, которое распространила пресс-служба кабинета министров Германии.
«Они подчеркивают, что это прекращение огня должно стать началом для устойчивого прекращения огня», — говорится в заявлении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».
Напомним, с 9.00, 1 сентября, в Донбассе введено приуроченное к началу учебного года перемирие. Накануне о готовности соблюдать перемирие договорились президент Украины Петр Порошенко и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. В четверг украинский лидер подтвердил, что достигнутых договоренностей удается придерживаться.
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