Олланд и Меркель поддержали соглашение о прекращении огня в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд всецело поддерживают согласование Трехсторонней контактной группой по Украине всеобъемлющего режима прекращения огня по всей зоне конфликта в связи с началом учебного года. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, которое распространила пресс-служба кабинета министров Германии.

«Они подчеркивают, что это прекращение огня должно стать началом для устойчивого прекращения огня», — говорится в заявлении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

Напомним, с 9.00, 1 сентября, в Донбассе введено приуроченное к началу учебного года перемирие. Накануне о готовности соблюдать перемирие договорились президент Украины Петр Порошенко и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. В четверг украинский лидер подтвердил, что достигнутых договоренностей удается придерживаться.