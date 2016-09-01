В Англии клубы премьер-лиги потратили на трансферы рекордные $1,5 млрд

Команды английской футбольной премьер-лиги потратили на приобретение новых игроков во время летнего трансферного окна, которое закрылось в ночь на четверг, £1,165 млрд ($1,53 млрд). Таким образом клубы Англии обновили свой рекорд. Об этом сообщает агентство Deloitte.



Общая сумма потраченных средств в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и Португалии составила €3,3 млрд, пишет «Спорт-Экспресс».



В ходе летней трансферной кампании в 2015 году клубы установили предыдущий рекорд — тогда было израсходовано £870 млн.



О таких громких переходах, как возвращение в «Челси» бразильского защитника Давида Луиса и переход скандально известного итальянского форварда Марио Балотелли из «Ливерпуля» во французскую «Ниццу», стало известно лишь в последний день трансферного окна.

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