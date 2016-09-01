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Во Флориде на космодроме взорвалась ракета

На стартовой площадке SpaceX проводились испытания беспилотника

Сегодня утром, 1 сентября, на космодроме в штате Флорида во время испытания беспилотной ракеты на пусковой платформе SpaceX произошла серия взрывов. Ударная волна достигла зданий, расположенных в нескольких милях от стартовой площадки космодрома. 

В эту субботу ракета должна была вывести израильский спутник на орбиту.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Во Флориде на космодроме взорвалась ракета

На стартовой площадке SpaceX проводились испытания беспилотника

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