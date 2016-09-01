Во Флориде на космодроме взорвалась ракета

На стартовой площадке SpaceX проводились испытания беспилотника
Сегодня утром, 1 сентября, на космодроме в штате Флорида во время испытания беспилотной ракеты на пусковой платформе SpaceX произошла серия взрывов. Ударная волна достигла зданий, расположенных в нескольких милях от стартовой площадки космодрома.
В эту субботу ракета должна была вывести израильский спутник на орбиту.
More @CBCNews: Unclear whether anyone near Fla. site where SpaceX rocket test went badly wrong, sparking explosions: https://t.co/N618fo50V5— CBC News Alerts (@CBCAlerts)
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