Во Флориде на космодроме взорвалась ракета

Сегодня утром, 1 сентября, на космодроме в штате Флорида во время испытания беспилотной ракеты на пусковой платформе SpaceX произошла серия взрывов. Ударная волна достигла зданий, расположенных в нескольких милях от стартовой площадки космодрома.



В эту субботу ракета должна была вывести израильский спутник на орбиту.

