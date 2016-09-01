СК намерен допросить президента WADA Риди и эксперта Макларена

Следственный комитет России намерен допросить президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) и вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди, а также независимого эксперта по допингу Ричарда Макларена. СК считает эту возможность реальной, заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

«Если мы возбуждаем уголовное дело, это не просто так, для красного словца. Наступит время и обстоятельства, когда те или иные следственные действия, которые даже сейчас невозможны, наступит их время», — сказал Маркин журналистам.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и лиц, выполнявших в 2009–2013 годах управленческие функции в общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики»(ВФЛА), расследует Главное следственное управление СКР. 23 августа Владимир Маркин сообщил, что, по версии СКР, Родченков мог уничтожить допинг-пробы по приказу кого-либо из руководства WADA.

Напомним, в мае американская газета The New York Times со ссылкой на Родченкова опубликовала материал с утверждениями о том, что десятки российских спортсменов, включая 15 медалистов зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, употребляли допинг, а экс-глава московской лаборатории помогал подменять образцы допинг-проб. Его показания были использованы и в расследовании WADA о допинге в РФ.

8 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном опубликовала доклад о случаях нарушения антидопингового законодательства в российском спорте. После этого многие российские спортсмены были отстранены от соревнований. Кроме того, МОК отказал в аккредитации на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро министру спорта РФ Виталию Мутко, а также ряду других сотрудников министерства.

Также расследование было инициировано на основании серии фильмов немецкого журналиста Хайо Зеппельта для телеканала ARD о допинге в российском спорте.