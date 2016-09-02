Надгробия федерального значения

50 млн рублей в год тратится на реставрацию кладбищенских надгробий, признанных культурными объектами федерального значения (ОФЗ). Об этом «Известиям» в процессе обхода Ваганьковского кладбища сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.



— Стоимость реставрационных работ варьируется в зависимости от сложности, от материала. За последние несколько лет в городе создана уникальная методика по работе с такими объектами, произведен мониторинг, что позволяет нам работать не точечно по отдельным надгробиям, а комплексно, — рассказал Алексей Емельянов.

Самый большой бюджет в этом году (3 млн рублей) ушел на восстановление семейного захоронения архитектора Федора Шехтеля на Ваганьковском кладбище. ​​​​​​​



— Памятник выполнен из песчаника, и сложность в его реставрации заключалась в свойствах материала: сначала камень надо было просушить, что в условиях кладбища очень трудно. И только после этого приступать к очистке от биологических загрязнений, — рассказал руководитель реставрационных работ Дмитрий Стадник.

На Ваганьковском кладбище объектами федерального значения признаны 200 надгробий. Из них 60 были отреставрированы за последние два года. Памятники отбирались с точки зрения сохранности и значимости. В списке — не только захоронения выдающихся деятелей, но и могилы неизвестных. Их тоже восстанавливают: таких уникальных надгробий на столичных погостах может больше и не быть.

Почему государство вкладывает средства в реставрацию памятников, если у многих из них еще есть хозяева? По так называемым домовым книгам за участками кладбища закреплены ответственные — как правило, это потомки умерших.

Фото: Зоя Игумнова

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— Законодательно они отвечают лишь за содержание могилы, — поясняет зампредседателя Ассоциации реставраторов России Юлия Логинова. — Реставрационные работы — это совершенно другое. Так как надгробие признано ОФЗ, они проводятся за счет города. Хотя, если потомки живы, они зачастую интересуются и даже принимают участие в реставрации. Так, например, мы связывались с родными Надежды Аллилуевой, дабы получить разрешение на снятие защитного короба с памятника, под которым появились повреждения.

В ходе работ реставраторы зачастую обращаются к историческим материалам, ищут авторские чертежи и эскизы. Так было с надгробием Морозовых работы Шехтеля на Рогожском кладбище. В архивах были найдены его акварели, которые и стали основой проекта восстановления.

Если же эскизов не сохранилось, то мастера восстанавливают утраченные детали по оставшимся фрагментам или по типовым моделям тех времен.



Всего на столичных погостах под охраной государства находятся 2005 надгробий. К наиболее значимым историческим кладбищам Москвы относятся Новодевичье, Рогожское, Ваганьковское, Введенское и некрополь Донского монастыря. На них сохранились захоронения XVIII–XIX веков.

В этом году работы также проводились на Рогожском кладбище. В 2015-м на Новодевичьем восстановили памятники на могилах Чехова, Гиляровского, Улановой. В планах на 2017 год — реставрация надгробий на Преображенском кладбище.

