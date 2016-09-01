Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Наука   |     |   написать авторам

Перенесена дата запуска «Протона-М» с американским спутником

Новый график космических пусков опубликован на сайте «Роскосмоса»

Старт ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником EchoStar-21 перенесен с 10 октября на 23 ноября. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса. Старт состоится с космодрома Байконур, на орбиту американский спутник выведет разгонный блок «Бриз-М». 

Кроме того, с октября на декабрь перенесен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК».

Причины переноса запуска спутников на сайте «Роскосмоса» не приводятся.

23 сентября в космос ракета-носитель «Союз-ФГ» выведет транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-02». 20 октября ракета-носитель «Союз-У» отправит в космос космический грузовик «Прогресс МС-04», а 16 ноября в полет отправится ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-03».

Напомним, в середине июня, ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту американский спутник связи Intelsat DLA-2.

Написать комментарий
Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Перенесена дата запуска «Протона-М» с американским спутником

Новый график космических пусков опубликован на сайте «Роскосмоса»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке