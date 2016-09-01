Перенесена дата запуска «Протона-М» с американским спутником

Старт ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником EchoStar-21 перенесен с 10 октября на 23 ноября. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса. Старт состоится с космодрома Байконур, на орбиту американский спутник выведет разгонный блок «Бриз-М».

Кроме того, с октября на декабрь перенесен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК».

Причины переноса запуска спутников на сайте «Роскосмоса» не приводятся.



23 сентября в космос ракета-носитель «Союз-ФГ» выведет транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-02». 20 октября ракета-носитель «Союз-У» отправит в космос космический грузовик «Прогресс МС-04», а 16 ноября в полет отправится ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-03».

Напомним, в середине июня, ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту американский спутник связи Intelsat DLA-2.