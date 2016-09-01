Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Футболиста Франца Беккенбауэра в Швейцарии обвинили в коррупции

Швейцарская прокуратура расследует законность права Германии на проведение чемпионата мира в 2006 году

Прокуратура Швейцарии завела уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Немецкого футбольного союза (DFB) Франца Беккенбауэра. Легендарного футболиста подозревают в финансовых махинациях, допущенных при организации чемпионата мира в Германии, а также в подкупе голосов на выборах организаторов чемпионатов мира, которые пройдут в России и в Катаре.

По шести адресам прошли поиски. Помимо Беккенбауэра, дело заведено в отношении еще трех функционеров DFB. Всех их подозревают в преступной халатности, отмывании денег, мошенничестве и незаконном отмывании средств.

Франц Беккенбауэр является трехкратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира 1974 года. В 2006 году футболист занимал пост главы оргкомитета чемпионата мира-2006.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Футболиста Франца Беккенбауэра в Швейцарии обвинили в коррупции

Швейцарская прокуратура расследует законность права Германии на проведение чемпионата мира в 2006 году

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке