Футболиста Франца Беккенбауэра в Швейцарии обвинили в коррупции

Швейцарская прокуратура расследует законность права Германии на проведение чемпионата мира в 2006 году
Прокуратура Швейцарии завела уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Немецкого футбольного союза (DFB) Франца Беккенбауэра. Легендарного футболиста подозревают в финансовых махинациях, допущенных при организации чемпионата мира в Германии, а также в подкупе голосов на выборах организаторов чемпионатов мира, которые пройдут в России и в Катаре.
По шести адресам прошли поиски. Помимо Беккенбауэра, дело заведено в отношении еще трех функционеров DFB. Всех их подозревают в преступной халатности, отмывании денег, мошенничестве и незаконном отмывании средств.
Франц Беккенбауэр является трехкратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира 1974 года. В 2006 году футболист занимал пост главы оргкомитета чемпионата мира-2006.
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