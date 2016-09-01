Катастрофа на мысе Канаверал не представляет опасности для жителей

Опасности для жителей Флориды после взрывов на пусковой платформе SpaceX на мысе Канаверал нет.

За помощью никто не обращался, заявила окружной директор по чрезвычайным ситуациям штата Кимберли Проссер.

Напомним, что сегодня, 1 сентября, на космодроме в штате Флорида во время испытания беспилотной ракеты на пусковой платформе SpaceX произошла серия взрывов.

Ударная волна достигла зданий, расположенных в нескольких километрах от стартовой площадки.

Компания SpaceX подтвердила катастрофу и признала потерю и ракеты Falcon 9, и израильского спутника связи, предназначенного для вывода на орбиту.

Сам космический аппарат за $200 млн был предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала на Ближнем Востоке и в Африке.