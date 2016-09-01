«Калашников» разработал ручной пулемет со сменным стволом

«Калашников» разработал легкий ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм со сменным стволом. Новейшее оружие может использоваться как штурмовая винтовка. Об этом сообщил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

По словам Криворучко, новый пулемет не имеет аналогов по точности стрельбы, массогабаритным показателям, а также универсальности применения, пишет Утро.ru.

Это стрелковое оружие может использоваться в качестве штурмовой винтовки или ручного пулемета при замене ствола с короткого на длинный.



Также специально для РПК-16 разработан новый магазин, вмещающий 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.



«Мы надеемся, концепция легкого пулемета понравится военным, и они захотят сделать заказ», — цитирует ТАСС гендиректора концерна.

Новинку представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2016», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 6 по 11 сентября.



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