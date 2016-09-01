СМИ: ракета Falcon 9 готовилась к запуску спутника для Израиля

Аппарат предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала на Ближнем Востоке и в Африке
Американская ракета Falcon 9, взорвавшаяся во Флориде в ходе предполетных испытаний на пусковой платформе SpaceX, должна была вывести на орбиту телекоммуникационный израильский спутник. Об этом сообщил портал Spaceflight Now.
Ракета Falcon 9 готовилась к запуску спутника связи для израильской компании Spacecom Ltd, который должен был пройти в субботу, 3 сентября, отмечается в материале портала.
Также сообщается, что стоимость спутника составляет $200 млн. Он предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала на Ближнем Востоке и в Африке.
Напомним, ранее «Известия» сообщали о серии взрывов, прогремевших на пусковой платформе SpaceX в американском штате Флорида на мысе Канаверал утром в четверг. Ударная волна достигла зданий, расположенных в нескольких километрах от стартовой площадки.
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