Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис. Открытый чемпионат США (US Open). 3-й круг Новак Джокович (Сербия) — Михаил Южный (Россия).

Фото: TASS/AP/John Minchillo

Герой финала Кубка Дэвиса-2002 между Францией и Россией Михаил Южный уверенно прошел два круга US Open и теперь встретится с Новаком Джоковичем. Звездный сербский теннисист недавно признался, что очень хочет выиграть последний турнир «Большого шлема» в 2016 году, чтобы реабилитироваться за обидное поражение от аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в первом круге олимпийского турнира. Южный — не самый простой соперник для Джоковича. Из девяти матчей серб выиграл шесть. При этом все свои поражения от Южного он потерпел на харде (покрытие кортов на US Open). По мнению экспертов, русский теннисист находится в великолепной форме в этот раз также может стать автором сенсации, выбив Джоковича из турнирной сетки.

2 сентября, 18.00. Стадион Billie Jean King National Tennis Center (Нью-Йорк, США). Прямая трансляция на «Евроспорт».

Хоккей. Открытый чемпионат Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск).

Фото: РИА Новости/Александр Овчаров

Двукратные обладатели Кубка Гагарина почти полностью обновили состав по сравнению с триумфальными временами Олега Знарка и Харийса Витолиньша. Из чемпионского состава «Динамо» сейчас остались лишь голкипер Алексей Еременко, а также форварды Константин Горовиков и Денис Кокарев. Начавшие сезон с множеством травмированных игроков, динамовцы пока идут с минимальными очковыми потерями, выиграв из четырех стартовых матчей три в основное время, а одну игру — на выезде у владивостокского «Адмирала» — по буллитам. Они выдержали и стартовую выездную серию на Дальний Восток, и гостевой матч с ярославским «Локомотивом». Теперь «Динамо» предстоит встреча с крепкой неуступчивой «Сибирью». Финалист Восточной конференции Кубка Гагарина позапрошлого сезона в межсезонье распродал группу хоккеистов, сохранив при этом участника ЧМ-2016 в Москве в составе сборной России Степана Санникова. Допустив пробуксовку в проигранном дома стартовом матче с «Автомобилистом», подопечные Андрея Скабелки следующие две игры прошли без потерь и готовы дать бой «Динамо».

2 сентября, 19.30, стадион «ВТБ-Ледовая Арена». Прямая трансляция на канале КХЛ.

Гандбол. Суперкубок России. «Ростов-Дон» — «Астраханочка».

Фото: Александр Лагутеев/rostovhandball.ru

Не успели закончиться Олимпиада в Рио-де-Жанейро и отгреметь триумф женской сборной России, как в отечественном гандболе уже началась текучка. Уже в ближайшие выходные состоятся матчи за Суперкубок России среди мужских и женских коллективов. Особое внимание широкой публики будет приковано к игре, которая пройдет в современной столице российского женского гандбола — Ростове-на-Дону. Оба участника будут представлены новоиспеченными олимпийскими чемпионками. У «Ростов-Дона» обращает на себя внимание Екатерина Ильина, героиня полуфинала с Норвегией, забросившая решающие семиметровые броски своей партнерше по клубу, легендарному вратарю и двукратному олимпийскому чемпиону Пекина-2008 и Лондона-2012 Катрин Лунде. Со стороны «Астраханочки» стоит выделить Викторию Жилинскайте. Но не только фактор Олимпиады добавит встрече градуса. У обоих коллективов еще свежи воспоминания о весеннем противостоянии в финальной серии чемпионата России. Тогда самый богатый клуб России «Ростов-Дон» неожиданно проиграл в два матча «Астраханочке», возглавляемой в ту пору главным тренером сборной России Евгением Трефиловым. Этим летом Трефилов ушел в «Кубань», и ростовчанки наверняка попытаются взять реванш у ослабленной «Астраханочки».

3 сентября, 13.30, Дворец спорта (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция на «Матч! Игра».

Хоккей. Открытый чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск).

Фото: ТАСС/Андрей Серебряков

Встреча на Урале осталась бы непримечательным рядовым матчем начала регулярного сезона, если бы не фактор Сергея Мозякина. Легендарный бомбардир за время выступления в чемпионате России и КХЛ за ЦСКА, мытищинский «Атлант» и «Магнитку» успел оказаться в непосредственной близости от рекорда Бориса Михайлова по количеству голов в чемпионате СССР. Мозякину осталась одна шайба, чтобы повторить показатель по количеству голов легендарного советского форварда, и две шайбы, чтобы его побить. С высокой вероятностью это произойдет именно в игре с «Амуром».

4 сентября, 15.00. Стадион «Арена-Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Теннис. Открытый чемпионат США (US Open). 3-й круг Рафаэль Надаль (Испания) — Андрей Кузнецов (Россия).

Фото: TASS/AP/Darron Cummings

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У 25-летнего Андрея Кузнецова не самые плохие шансы пройти в следующий круг US Open: в нынешнем сезоне Рафаэля Надаля мучают травмы, что привело к потере звездным испанцем первого места в мировой классификации.

2 сентября, 18.00. Стадион Billie Jean King National Tennis Center (Нью-Йорк, США). Прямая трансляция на «Евроспорт».