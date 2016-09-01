«Зенит» заблокировал трансфер Акселя Витселя в «Ювентус»

Вопрос отложили как минимум до зимы
«Зенит» заблокировал трансфер бельгийца Акселя Витселя в туринский «Ювентус». Руководство санкт-петербургского клуба не смогло договориться с футболистом, который должен был его заменить. Об этом рассказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.
«Что касается Витселя, то ситуация развивалась по-разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась, — цитирует ТАСС Митрофанова.
По словам гендиректора «Зенита», велись переговоры по одному из игроков, которого хотели бы видеть в клубе. Однако сделка сорвалась, и было принято решение отложить вопрос трансфера Витселя в «Ювентус» как минимум до зимы, пишет «Спорт-Экспресс».
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