«Зенит» заблокировал трансфер Акселя Витселя в «Ювентус»

«Зенит» заблокировал трансфер бельгийца Акселя Витселя в туринский «Ювентус». Руководство санкт-петербургского клуба не смогло договориться с футболистом, который должен был его заменить. Об этом рассказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.



«Что касается Витселя, то ситуация развивалась по-разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась, — цитирует ТАСС Митрофанова.



По словам гендиректора «Зенита», велись переговоры по одному из игроков, которого хотели бы видеть в клубе. Однако сделка сорвалась, и было принято решение отложить вопрос трансфера Витселя в «Ювентус» как минимум до зимы, пишет «Спорт-Экспресс».



Читайте также:

«Сборная России сыграла с Турцией на максимуме»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

