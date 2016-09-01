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«Зенит» заблокировал трансфер Акселя Витселя в «Ювентус»

Вопрос отложили как минимум до зимы

«Зенит» заблокировал трансфер бельгийца Акселя Витселя в туринский «Ювентус». Руководство санкт-петербургского клуба не смогло договориться с футболистом, который должен был его заменить. Об этом рассказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

«Что касается Витселя, то ситуация развивалась по-разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась,  цитирует ТАСС Митрофанова.

По словам гендиректора «Зенита», велись переговоры по одному из игроков, которого хотели бы видеть в клубе. Однако сделка сорвалась, и было принято решение отложить вопрос трансфера Витселя в «Ювентус» как минимум до зимы, пишет «Спорт-Экспресс».

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

«Зенит» заблокировал трансфер Акселя Витселя в «Ювентус»

Вопрос отложили как минимум до зимы

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Сергей Лисин

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