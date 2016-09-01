Украинский нападающий Артем Милевский подписал контракт с «Тосно»

Клуб воспользовался возможностью проведения так называемой отложенной заявки
31-летний украинский нападающий Артем Милевский подписал контракт с клубом футбольной национальной лиги «Тосно».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Сегодня клуб воспользовался возможностью проведения так называемой отложенной заявки и заявил Милевского для выступлений в составе «Тосно» в сезоне-2016/17. Форвард выбрал для себя игровой №75», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
Артем Милевский является трехкратным чемпионом Украины и четырехкратным обладателем Кубка Украины, а также четверть финалистом чемпионата мира-2006. За национальную сборную Милевский провел 50 матчей, забив восемь мячей. Последним клубом Милевского была румынская «Конкордия», за которую он забил пять мячей в 13 матчах.
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