Украинский нападающий Артем Милевский подписал контракт с «Тосно»

31-летний украинский нападающий Артем Милевский подписал контракт с клубом футбольной национальной лиги «Тосно».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Сегодня клуб воспользовался возможностью проведения так называемой отложенной заявки и заявил Милевского для выступлений в составе «Тосно» в сезоне-2016/17. Форвард выбрал для себя игровой №75», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Артем Милевский является трехкратным чемпионом Украины и четырехкратным обладателем Кубка Украины, а также четверть финалистом чемпионата мира-2006. За национальную сборную Милевский провел 50 матчей, забив восемь мячей. Последним клубом Милевского была румынская «Конкордия», за которую он забил пять мячей в 13 матчах.

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