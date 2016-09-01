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Путин присвоил гражданство России Дарье Ткаченко

Четырехкратная чемпионка мира по шашкам уже выступала под российским флагом в 2016 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении четырехкратной чемпионке мира по шашкам Дарье Ткаченко  гражданства России. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Украинская спортсменка переехала в Россию в 2015 году. В 2016-м она выиграла чемпионат мира по турецким шашкам, выступая под российским флагом, пишут Дни.Ру.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Путин присвоил гражданство России Дарье Ткаченко

Четырехкратная чемпионка мира по шашкам уже выступала под российским флагом в 2016 году

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