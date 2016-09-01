Полиция начала допрос подозреваемого в двойном убийстве в Москве

Задержать злоумышленника удалось спустя несколько часов после совершения преступления
Полиция Москвы задержала мужчину, подозреваемого в жестоком двойном убийстве в районе Отрадное на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу.
Задержать злоумышленника удалось спустя несколько часов после совершения преступления. В настоящий момент мужчину допрашивают следователи, передает «ТВ Центр».
Ранее в четверг «Известия» сообщали, что подозреваемый был задержан около дома, где жил его отец, — полицейские устроили засаду.
Напомним, в четверг в квартире на улице Римского-Корсакова в Москве были найдены расчлененные тела 89-летнего мужчины и 54-летней женщины. В качестве причины смерти эксперты назвали колото-резаные раны.
Следователям удалось выяснить, что вместе с убитыми в квартире проживал 29-летний мужчина, который приходился жертвам внуком и сыном.
По информации источника в правоохранительных органах, подозреваемый мог страдать психическими расстройствами.
Расследование уголовного дела продолжается. Дальнейшая информация уточняется.
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