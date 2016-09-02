Нормы ГТО будут обновляться раз в четыре года

В Министерстве спорта подготовлены поправки в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», суть которых заключается в том, что гостребования к комплексу ГТО утверждаются сроком на четыре года. Оценивать выполнение нормативов смогут лишь спортивные судьи, которые будут проходить соответствующую подготовку.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту (копия документа есть в распоряжении «Известий»), четырехлетняя периодичность будет являться оптимальным сроком для принятия научно обоснованных изменений в государственные требования комплекса ГТО. Это позволит учитывать практику выполнения нормативов за истекший период.

Современный комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными категориями (пять общих для школьников и шесть для мужчин и женщин) и может выполняться гражданами от 6 до 70 лет и старше. Для каждой группы предусмотрены свои нормативы.

Также законопроектом предполагается регламентировать вопросы судейства выполнения этих нормативов. По мнению авторов документа, полномочиями по оценке выполнения нормативов испытаний необходимо наделить спортивных судей. В свою очередь допуск спортивных судей к оценке выполнения нормативов ГТО будут осуществлять центры тестирования в порядке и в соответствии с требованиями к ним, установленными Минспортом России.

Сейчас нормы ГТО можно сдать как раз в центрах тестирования либо в рамах спортивных мероприятий на базе ДОСААФ, а оценкой сдачи норм занимаются спортивные педагоги, тренеры и инструкторы. Выдаются значки ГТО на местах после того, как Минспорта утвердит пофамильно списки сдавших нормативы.

Для объективной картины предполагается создать электронную базу данных, где будут учитываться сведения о том, прошел ли спортивный судья допуск к оценке выполнения нормативов или нет. Что это будет за база и кто станет ее оператором — вопрос открытый. Эксперты считают, что эти полномочия, скорее всего, закрепят за профильным ведомством — то есть Министерством спорта.

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Шерин убежден, что репутация и спортивные заслуги судей являются важным фактором.

— Чем жестче будут требования к тем людям, которые будут принимать нормативы, тем ценнее будет знак ГТО. Хорошо, если данные о судьях будут в электронной базе, — это позволит убедиться в том, что комиссия, оценившая человека, является компетентной, — сказал Александр Шерин.

Депутат Госдумы, знаменитая фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина считает, что нормы ГТО не должны становиться по сложности сопоставимыми с Олимпийскими играми, у них другая задача — массовое привлечение россиян в любительский спорт.



— У ГТО всегда были совершенно другие функции. Людей привлекали к регулярным занятиям спортом, чтобы человек следил, знал свое состояние здоровья. Мы повторяем опыт прежних лет, когда начали проводить чемпионаты Советского Союза по ГТО. Я не вижу в этом смысла. Если это для того, чтобы просто людей привлечь, то зачем судьи? Это же не Олимпийские игры, у ГТО всегда были другие функции. У нас не хватает судей для международных соревнований, а мы будет их готовить для сдачи ГТО, — поделилась своим мнением Ирина Роднина.